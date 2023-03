Galerie De Sterre toont uitzonderlijk oeuvre van wijlen August Vreys, werk van een tovenaar met hout

In Galerie De Sterre loopt in maart en april een uitzonderlijke tentoonstelling: je kunt er kennismaken met de sculpturen en unieke, uit hout gedraaide vazen uit de jaren 70 en 80 van de Limburgse kunstenaar August Vreys.

August Vreys (1932-2017) was leraar houtbewerking, technisch tekenen en restauratietechnieken aan het R.I.T.O in de Beringse deelgemeente Beverlo, maar vooral een krak in houtkunst. Zijn erfgenamen hadden bij Sabine Van Eynde gepolst of ze zijn werken mochten exposeren in haar galerie. “Mijn vaders levenswerk mag niet vergeten worden”, zegt zoon Marc Vreys. “Zijn werk zal eenmalig te zien zijn, en kan aangekocht worden.”

Prijzen gewonnen

Vreys heeft meerdere prijzen gewonnen, waaronder een zilveren én bronzen medaille op EUREKA 1982, de wereldbeurs voor uitvindingen. De zilveren medaille kreeg hij omwille van een T-lat met snaarbespanning en tekenmal die hij had uitgevonden, de bronzen medaille voor het ontwerpen van een manuele touwspanner; die touwspanner was cruciaal voor het onder spanning verlijmen van houten bloksegmenten in een holle vorm, waardoor meerdere houtsoorten in een hol draaiwerk te combineren waren. In 1992 won hij de originaliteitsprijs op de tentoonstelling S. De Nave en elk jaar was hij op post op de groepstentoonstelling van Kunstkring Palarte in Beringen. Voorts kreeg hij in 2004 van de stad Beringen de prijs voor Beeldende Kunsten.

Dat Vreys naam en faam had, blijkt ook uit het feit dat zijn werken meermaals werden gepubliceerd op de cover van De Vlaamse houtdraaier, het vakblad van de Vlaamse Gilde van Houtdraaiers/Kunstambachten Hout.

Zijn grote vazen, met eigentijdse vormgeving en apart lijnenspel door het aaneenlijmen van houtsoorten, illustreren zijn vindingrijkheid, vakmanschap en zin voor perfectie. Vreys was een individualist die altijd zocht naar nieuwe vormen en technieken.

De tentoonstelling, met vrije ingang, is tijdens de week te bezichtigen op afspraak (0496 99 89 15). Op zondag is de galerie open van 10 tot 19 uur. Je vindt Galerie De Sterre in de Sterrestraat 122.

(EV)