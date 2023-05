Frock Gallery opent expo ‘intersections’ met werk van Ieperling Palieter Hillewaere

Het zijn drukke tijden voor Frock Gallery. Niet alleen opende er onlangs de tentoonstelling ‘Intersection’ met werk van Palieter Hillewaere, Edouard Schneider en David Benzler, tijdens ‘Kunst in Ieper’ op 20 en 21 vieren ze hun eerste verjaardag met een live interview en croissants.

‘Intersections’ is een tentoonstelling met de Belgische kunstenaars Palieter Hillewaere (Ieper), Edouard Schneider (Gent) en de Amerikaanse kunstenaar David Benzler (San Fransisco) die momenteel artist in residence is en de werken voor deze expositie maakt in een kunststudio bij het kunsthuis Satelliet K in Ieper.

Harmonie creëren

“Voor onze tentoonstelling van mei en juni 2023 kruisen we het werk van twee Belgische kunstenaars met een Amerikaanse”, zegt galerijhouder Matthew Frock. “We combineren tweedimensionaal lijnwerk met driedimensionaal en en we brengen een schilder, een drukker en een beeldhouwer samen. Deze drie kunstenaars onderzoeken vergelijkbare formele kunstconcepten, maar komen tot hun eigen, unieke conclusies. Deze tentoonstelling vormt een kruispunt tussen schilderkunst, grafische vormgeving en stalen, biomorfe beeldhouwkunst. Ons doel is een harmonie te creëren tussen drie verschillende creatieve disciplines.”

Eerste verjaardag

Naar aanleiding van het evenement Kunst in Ieper, dat plaatsvindt op zaterdag 20 en zondag 21 mei, organiseert Frock Gallery op zaterdag 20 mei om 11 uur een live interview organiseren met Hilde Van Canneyt en kunstenaars Palieter Hillewaere en Liliane Demeester. “We trakteren ook met croissants en bubbels ter ere van ons 1-jarig bestaan in de Rijselstraat”, zegt medegalerijhouder Annelies Deltour.

Kunst in Ieper

‘Kunst in Ieper’ is een initiatief waarbij enthousiaste kunstgalerijen in Ieper samenwerken met de dienst Toerisme van de stad om op 20 en 21 mei hedendaagse kunst en cultureel erfgoed te tonen aan kunstminnend publiek uit binnen- en buitenland. De kunstgalerijen openen hun deuren van 10 tot 18 uur en alle musea zijn open. (TOGH)