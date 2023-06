Frederik Ardies stelt eerste maal tentoon op kunstbeurs ART3F

Frederik Ardies (49) uit Lo stelde afgelopen weekend zijn schilderijen voor de allereerste keer tentoon op de kunstbeurs ART3F in Kortrijk Expo. Hij schildert nog maar een jaar, maar zijn werken vallen in de smaak.

Frederik Ardies is creatief aangelegd en begon eerder toevallig met schilderen. “Ik was al lang op zoek naar een kunstwerk voor thuis, maar vond nergens mijn gading”, zegt hij. “Na een reis naar New York kwam ik in contact met een street artist. Maar omdat het niet evident was een werk te laten overkomen, ben ik in de zomer van 2022 zelf beginnen experimenteren.”

Collage

Zijn stijl is ondertussen verder geëvolueerd. “Momenteel maak ik nogal explosieve werken”, zegt Frederik. “Vaak start ik met een collage van kranten die ik meebreng van mijn reizen zoals recent nog uit India, waarop ik dan verder werk met graffiti, acrylverf en Chinese inkt. Mijn werken zijn vaak erg kleurrijk en er is heel wat op te ontdekken in allerlei details. Onbedoeld word ik nu in de hoek geduwd van het neo-expressionisme, waarvan Jean Michel Basquiat misschien wel de bekendste kunstenaar is.” Een kunstgalerij in Oostende start begin volgend jaar met een exclusieve expositie. “Ik wil mijn werken uiteraard zoveel mogelijk in huiskamers krijgen”, zegt hij. “Ik hoop onder meer via de kunstbeurs ART3F verder te kunnen bouwen aan mijn bekendheid. Momenteel kan ik op veel interesse rekenen via mijn Instagramaccount @raggn.art en via mijn website www.Raggnart.com”, besluit de managing director van Connecton en Olivier Bricks. “Schilderen is absoluut een uitlaatklep voor mijn drukke professionele activiteiten.” (KVCL)