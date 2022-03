Fred Verhaeghe (60) wint prestigieuze wedstrijd voor bloemsierkunst: “Mijn bloemstuk is het bouwwerk van onze liefde”

Florist en leerkracht bloemsierkunst Fred Verhaeghe (60) won eind februari de eerste prijs op de jaarlijkse en gerenommeerde Helleborus Floral Award. Het bloemstuk ‘Dubbel leven’ behaalde de hoogste score op de prestigieuze wedstrijd, maar bevat ook een speciale en emotionele boodschap. Fred maakte het bloemstuk als eerbetoon aan het leven met zijn vrouw Hadewyck, die al enkele jaren tegen de ongeneeslijke ziekte MSA strijdt. “Het onafgewerkte hart staat symbool voor een leven met gebroken dromen.”

Fred Verhaeghe is florist in bijberoep. Zijn focus ligt al jaren op de campus Wetenschap en Groen in het Provinciaal Technisch Instituut van Kortrijk (PTI). Daar is hij als leerkracht al meer dan twintig jaar de trekker van de richting Bloemsierkunst. “Het is een unieke richting voor creatieve leerlingen”, vertelt Fred. “En wat is er mooier dan elke dag met bloemen bezig te zijn? We verwerken de natuur op een creatieve manier, brengen onze eigen passie tot leven en maken andere mensen gelukkig met het resultaat. Bovendien is er veel werkgelegenheid voor afgestudeerde floristen, de vraag bij handelaars is ontzettend groot.”

Na de basisschool op de Biest in Waregem vertelde Fred als 12-jarige avonturier tegen zijn vader dat hij naar de tuinbouwschool wou trekken. “Ik wou niet naar het college of het VTI, maar koos resoluut voor het PTI in Kortrijk.” Na zes jaar ín de klas staat hij er sinds 1983 voor. “Ondertussen is mijn leven al 45 jaar verbonden met de tuinbouwschool, en ik doe het nog steeds met dezelfde passie.”

Natuur, natuurlijk

De Helleborus Floral Award is een jaarlijkse wedstrijd voor professionele floristen, georganiseerd door Het Wilgenbroek uit Oostkamp. Dat is een internationaal gekend familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het kweken van Helleborus, een doorlevende winterbloeier.

Dat is ook de opzet van de wedstrijd; maak een origineel bloemstuk met Helleborus. De organisatie kiest elk jaar een thema en in 2022 werd er geopteerd voor ‘Natuur, natuurlijk’. “Ik besloot om een bloemstuk te maken met de bladeren, de twijgen en met de wortels van de Populus alba, beter bekend als de witte abeel.

Eind februari won Fred Verhaeghe de prestigieuze wedstrijd met zijn werk ‘Dubbel leven’. “Die overwinning is een hele eer. Het geldt als een mooie erkenning voor een florist, want een bloemstuk maken is meer dan alleen bloemen schikken. Je probeert mee te gaan in het verhaal van de klant. Of het nu voor een verjaardag, huwelijk of een uitvaart is, je probeert telkens de achtergrond en de filosofie van de betrokken persoon erin te verwerken. In het persoonlijk maken van bloemstukken schuilt de sterkte van een florist.”

Leven in de Kruiskesstraat 88

Een persoonlijke en speciale boodschap zit ook verwerkt in ‘Dubbel leven’. “Uiteraard ben ik enorm vereerd met de award. Maar het was terzelfdertijd een emotionele dag vanwege de bijzondere waarde van het bloemstuk.”

‘Dubbel leven’ is namelijk een eerbetoon aan het leven ten huize Kruiskesstraat 88, aan het leven van Fred en zijn vrouw Hadewyck De Volder (58). In het huis groeiden hun vier kinderen Ruben, Willem, Fien en Floor op en ondertussen komen er reeds zeven kleinkinderen, soms letterlijk, over de vloer.

In het persoonlijk maken van bloemstukken schuilt de sterkte van een florist

“Het bloemstuk bestaat uit 1924 bladeren, die symbool staan voor alle weken uit ons 37-jarig huwelijk. De bladeren heb ik laag per laag opgebouwd en aan elkaar gekleefd. Net zoals wij bouwen aan het leven, dag per dag, week per week. Het is het bouwwerk van onze liefde”, vertelt Fred. “Het onvolledig hart erbovenop geeft ons gebroken leven met gebroken dromen weer wegens de ziekte van mijn echtgenote.”

Hadewyck lijdt aan Multi Systeem Atrofie (MSA). Dat is een zeldzame neurologische aandoening waarbij zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen afsterven, waardoor de motoriek en coördinatie bij de patiënt aftakelt. “De diagnose sluimert al zeven jaar in ons leven en op dit moment is het erg zwaar om te dragen. Het gebroken hart is bewust onafgewerkt, omdat een leven onmogelijk afgewerkt kan zijn op 58-jarige leeftijd.”

In het bloemstuk zitten ook wortels van de Populus verwerkt. Die representeren de kinderen en kleinkinderen. “Dat is de verankering van onze generatie. De wortels zijn de waarden die we willen doorgeven.”

Lam Gods

De jury kende het verhaal achter het bloemstuk niet. De werken worden namelijk op nummer gequoteerd, zonder titel of naam van de florist erbij vermeld. “’Dubbel leven’ droeg het nummer 30 tijdens de wedstrijd. Het is leuk om op die manier de award te winnen, zeker binnen het thema van dit jaar. De waarde van de prijs die ik ontvang, schenk ik aan het wetenschappelijk onderzoek naar MSA.”

Op de Helleborus Floral Award is er telkens een wedstrijd voor studenten. Een van Fred zijn leerlingen, Lieke Goole, kreeg er een eervolle vermelding. Bovendien won oud-leerling Benoit Vandendriessche uit Lichtervelde de publieksprijs.

“Het deed deugd om die jonge gasten in de prijzen te zien vallen. Ikzelf kom in een mooie erelijst terecht met onder meer medewerkers en oud-winnaars zoals Tomas De Bruyne, Sören Van Laer, Geert Pattyn en Stijn Simaeys.”

Die laatste stierf zes jaar geleden in China tijdens de voorbereiding van een bloemententoonstelling. “Met hem had ik doorheen de jaren een goeie band opgebouwd. Zijn broer David schonk aan de school een groot lot bloemschikmateriaal van Stijn. Ik geef het binnenkort een tweede leven op de internationale Gentse Floraliën. Met de vele dode materialen zal ik er het Lam Gods vegetatief uitwerken met onze leerlingen bloemsierkunst, met een knipoog naar Stijn Simaeys.” (LV)