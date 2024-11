Fred Maës en Patrick Ramont exposeren in The Arthouse

In het pas geopende The Arthouse 34 in de Kaïrostraat 34 stellen curator Fred Maës en collega-kunstenaar Patrick Ramont samen tentoon. Fred Maës brengt er zijn werken in roesttechniek, Patrick zijn recente kleurrijke keramieken. De expo loopt nog tot zondag 15 december en is te bezoeken van maandag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur en in het weekend van 15 tot 18 uur. Op de foto zien we v.l.n.r. Peter Lauwers en zijn twee vennoten van het bedrijf Pmm Solutions die het initiatief voor The Arthouse hebben genomen, de exposanten Fred Maës en Patrick Ramont, inleider van de expo Hilde Van Canneyt en schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert (Trots op Oostende). (ML/foto ML)