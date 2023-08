Fred Maës brengt grafiek zonder grenzen in bibliotheek Oostende

Als graficus is de Oostendse kunstenaar Fred Maës een gedreven en ervaren kunstenaar. Zijn veelzijdig talent ter zake is nu te bewonderen in de Bibliotheek Kris Lambert in Oostende. Als graficus legt Maës zich voornamelijk toe op aquatint-suikerets, droge naald, houtsnede, vernis mou, houtsnede, lithografie, linosnede, monotype en plastiekdruk. De tentoonstelling is een organisatie van het Willemsfonds en loopt tot 13 september e. k. tijdens de openingsuren van de bib. Op de foto: inleider André Baert, voorzitter Willemsfonds Sonja De Craemer, exposant Fred Maës en schepen Vrije Tijd Bart Plasschaert. Fred Maës is ook uit een deelnemersveld van 250 kunstenaars geselecteerd om deel te nemen aan een Art(ist) Meeting in het Casino van Knokke van 18 t.e.m. 20 augustus e. k. Telkens van 11 tot 19 uur. (ML)