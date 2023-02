Franse glaskunstenaar exposeert in Muze’um L

Pascal Coudyser is een Frans glaskunstenaar die tot 12 maart te gast is in Muze’um L op de Zilverberg in Rumbeke. Als een architect bouwt hij met kleine glazen blokjes waarin het licht vrij spel krijgt.

Pascal Coudyser is Fransman en was hoogleraar natuurkunde. In 2004 gooide hij het roer om en schoolde zich om tot glaskunstenaar.

Glazen blokjes

Tot zijn pensioen in 2017 was hij docent glaskunst aan het Lycée Le Corbusier in Tourcoing. “Als een architect bouw ik sculpturen met behulp van kleine glazen blokjes die ik uit dikke industriële glasplaten snij. Deze techniek maakt reflecties van licht van alle kanten mogelijk. Als een metselaar lijm ik ze vervolgens aan elkaar onder ultraviolet licht. Tussen de holtes en de vaste delen, creëer ik zo architecturale vormen die voornamelijk door de natuur zijn beïnvloed, door de bergen, door mineralen of lichteffecten.”

Deze werken van Coudyser bieden tegelijkertijd eenvoudige en complexe vormen in twee of drie dimensies. Soms zijn ze perfect geconstrueerd maar even goed staan ze recht in een onstabiel evenwicht. Licht dat van buiten komt of kunstlicht is nodig om de werken van Coudyser tot hun recht te laten komen. Daarom is de locatie, Muze’um L op de Zilverberg ook ideaal. Het museum, oprichter wijlen Fernand Callebert noemde het een lichtmuseum, is zo gebouwd dat het natuurlijk buiten- en zonlicht steeds de tentoongestelde voorwerpen beïnvloedt.

Architecture de Lumière, met werk van Pascal Coudyser loopt nog tot 12 maart in Muze’um L in de Bergstraat 23. De tentoonstelling in het museum kan elke zondagnamiddag gratis worden bezocht. Ook buiten staan kunstwerken opgesteld. Die buitensite is elke dag gratis toegankelijk. Op het middaguur speelt op een mooie dag de zon een spel met de architectuur van de patio.

(BCR/foto SB)

Meer op www.muzeuml.be