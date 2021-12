François Lagast stelt tentoon in café Oosthoek

François Lagast (63) is een zeer talentvolle kunstenaar. Zijn unieke stijl wordt al jarenlang gewaardeerd door Heistse handels- en horecazaken die graag pronken met zijn kerst- en carnavalstekeningen op ramen en muren. Het oeuvre van Lagast omvat ook een imposante reeks landschappen, marines, portretten en stillevens.

Heemkring ‘Heyst Leeft’ huurde tot 20 december het zaaltje van café Oosthoek af waar Lagast zijn werken mag tentoonstellen. André Desmidt, voorzitter van de heemkring Heyst Leeft, stelde de kunstenaar voor. “Als kind was Francois al een vat vol leven. Om hem stil te houden, gaf zijn moeder hem een potlood en een blad papier. Niet vermoedend dat het klein manneke talent had om te tekenen en te schilderen. Zijn activiteiten beperkten zich ook niet tot tekenen. Als hij te laat thuis kwam, kreeg hij steeds dezelfde vraag: ‘Woa zie je nu weer bluvn schildern? Later zou blijken dat hij zijn tekentalent vanaf de jaren negentig botvierde met het beschilderen van de ramen van de cafés waar hij ook zijn emoties rijkelijk doorspoelde”, aldus André Desmidt.

“Ruim 20 jaar terug wilde hij zijn aangeboren talent verfijnen en volgde hij lessen aan de kunstacademie. Hoewel François Lagast veel pastelwerken produceert, selecteerde hij speciaal voor deze tentoonstelling acrylwerken. In een gewijzigde, meer gedurfde stijl toont hij ditmaal geen portretten maar landschappen en marines in een rijk coloriet. De doeken komen prachtig uit in de intimiteit van dit zaaltje van café De Oosthoek in de Pannenstraat 60 in Heist.”

Kerstdecoratie

“Het café en het zaaltje zijn op maandagavond en donderdag gesloten”, weet François Lagast, die speciaal voor de tentoonstelling 29 werken in acryl schilderde. Hij mag zich de volgende weken ook uitleven in het schilderen van kerstdecoraties in handelszaken. “Momenteel heb ik meer dan twintig opdrachten”, aldus François, die niet alleen talent als kunstschilder heeft. Samen met echtgenote Rika Calleeuw baatte hij jarenlang koffiebar ’t Getijde uit. Met het eet- en koffiehuis won hij tweemaal een Horeca Award.