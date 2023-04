François Lagast exposeert in Scharpoord

In CC Scharpoord vond de vernissage plaats van de tentoonstelling ‘Acryl op linnen naturel’ van François Lagast. In 25 werken acryl op doek toont Francois Lagast de visserij en het toerisme. De tentoonstelling is een initiatief van heemkring Heyst Leeft en loopt nog tot 23 april. De expositie is gratis toegankelijk.

Schepen Bert De Brabandere bij de opening van de expo: “Bij het lezen van de titel van de tentoonstelling viel mij een woord op. Misschien niet het belangrijkste woord van de tentoonstelling maar wel het woord dat François volop typeert: naturel. Geboren uit een echte vissersfamilie en getogen in Heist, onder andere als leerling aan de plaatselijke vrije Visserijschool, ging hij als visser aan de slag. Daarna werkte hij bij de sleepdiensten in Zeebrugge. Het voormalige eet- en koffiehuis ‘t Getijde van François en Rika sleepte in 2013 de Horeca Award in de wacht. Enkel met mond-aan-mond reclame en zonder campagne te voeren, werd hij in 2021 door de lezers van de Krant van West-Vlaanderen uitgeroepen tot Krak van Knokke-Heist. En dan is er nog het kunstenaarstalent van François. De zee, de haven en de natuur vormen de grootste inspiratiebron voor al zijn kunstwerken. Ook het raamschilderen, niet enkel bij carnaval maar ook in de kerstperiode is een van zijn grote creatieve passies. Voor het geld doet hij het niet, maar wel voor een pintje en de leute. Recent werd hij nog door de heemkring Heyst Leeft gehuldigd in het kader van schilderwedstrijd met als thema Boerenhof. Hier kwam François Lagast uit de bus als winnaar in de discipline acryl.” (DM)