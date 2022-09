Francois en Rita winnaars schilderwedstrijd Boerenhof

Francois Lagast en Rita Vanwynsberghe werden gekroond tot de winnaars van de schilderwedstrijd Boerenhof. Er waren veertien deelnemers.

“Jarenlang kwam Heemkring Heyst Leeft bij diverse overheidsdiensten tussen voor de renovatie van de historische schuur van het Boerenhof in Heist”, vertelt voorzitter Andre Desmidt. “Dankzij de inspanningen van de huidige eigenaar en de subsidiëring van minister Diependaele, bevoegd voor erfgoed, is de schuur nu in eer hersteld. Het Boerenhof is het oudste gebouw in Heist-aan-zee. Het Hoevehuis en de Berschuur dateren beide uit de 18de eeuw. Om de renovatie te vieren, kwam onze ondervoorzitter Ronny Engelrelst met het idee een schilderwedstrijd te organiseren met als onderwerp uiteraard het Boerenhof. De wedstrijd werd met veertien schilderijen een onverhoopt succes. De jury bestond uit schepen Annie Vandenbussche, ereschepen Danny Lanoy, eigenaar Frederik Bele, Lesley Vandenbussche, voorzitter cultuurraad Dirk Overstraete en mezelf”, zegt Andre.

tentoonstelling

De wedstrijd werd opgesplitst in twee delen namelijk werk in olieverf/acryl en aquarel. In de categorie aquarel is de winnares Rita Vanwynsberghe. In de categorie olieverf won Francois Lagast uit Knokke-Heist. “Ik heb al een viertal tentoonstellingen achter de rug, maar deze eerste prijs is de bekroning van mijn schildersleven”, grijnsde Francois Lagast (64). “Ik startte met een aantal foto’s en schetsen van het Boerenhof en schilderde met warme kleuren op een doek van linnen naturel.” Een prijs van de cultuurraad werd toegekend aan Guy Verbeke uit Meise.

Alle werken worden tot en met zondag 16 oktober tentoongesteld in de Crazy Corner op de hoek van de Kerkstraat en Kardinaal Mercierstraat. De werken zijn te koop.