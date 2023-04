Foto’s in bib Middelkerke tonen waar dieren wonen

De fotografen van Machtig Middelkerke ontwikkelden de minitentoonstelling Waar Dieren Wonen. De expo vindt nog tot 28 april plaats in de bibliotheek.

“Huisdieren wonen bij ons in huis, wilde dieren wonen in de natuur, in huizen die ze zelf bouwen of die wij voor hen bouwen. Op die manier hebben de dieren een invloed op het landschap waarin wij met hen samenleven. Onze fotografen van Machtig Middelkerke trokken de hort op en zochten in het landschap naar plekken waar vogels, kippen, koeien, geiten, honden wonen of woonden, in hokken, nesten, stallen, bunkers, schuren en kennels”, legt David Stuyck van de cultuurdienst uit.

Koeien of modellen

“Het is interessant om te komen kijken hoe de diverse, beestige behuizing verbonden blijft met de geschiedenis van het landschap, hoe het landschap ons toont hoe de dieren zich er tijdelijk of permanent installeerden.”

Een van de deelnemende fotografen, die de wijde natuur introk, is Luc Cassiman (61), geassisteerd door zijn vrouw Tonia Dumarey (47), eveneens fotografe. “Soms zijn we een hele dag op stap om koeien te fotograferen”, lacht Tonia. “Eerlijk gezegd, ik fotografeer liever modellen’, grapt Luc.

Fotografievirus

Beiden raakten besmet door het fotografievirus. Al snel maak je vele duizenden foto’s. Je wordt beter en wilt nog meer. “Luc heeft altijd zijn camera bij als we op stap gaan”, zegt Tonia “Voor als hij iets moois of speciaals ziet.” Het fotografenechtpaar volgde veel cursussen en via het internet leerden ze ook veel bij. “In de plaats van ‘s avonds naar televisie te kijken, zitten we dikwijls achter onze computer om iets bij te leren”, legt Tonia uit.

Naast foto’s van Luc Cassiman zijn er natuurfoto’s te zien van Connie Faber, Sofie De Preter, Rik Verslype, Ludo Coulier, Isabel Windels, Dirk Van Geel, Eric Lefevre en Eric Zutterman. (PG)