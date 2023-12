Foto’s en kunst over leven in gesloten instelling De Zande

In de bibliotheek van Beernem loopt sinds vorige week een nieuwe tentoonstelling. Tot midden januari kan je er kijken naar een foto-expo over het leven van jongeren in de gesloten instelling De Zande in Beernem. Bovendien staan er ook werken van enkele jongeren uit de instelling tentoongesteld.

De expositie komt er naar aanleiding van De Warmste Week en wil aantonen dat niet elke jongere opgroeit zonder zorgen. Een jeugdrechter kan jongeren die een delict pleegden of daarvan verdacht worden, aan een gesloten instelling toewijzen. Daarnaast kunnen ook jongeren die die nood hebben aan een rustpauze van 14 dagen wegens een ernstige verontrustende situatie een plaats krijgen in De Zande.

“Een van de gemeenschapsinstellingen waar jongeren terecht kunnen is gemeenschapsinstelling De Zande in Beernem”, zegt Niels Heselmans, woordvoerder van het agentschap Opgroeien.

Verkeerd beeld

“Vaak hebben mensen echter een heel verkeerd beeld van de jongeren die achter de hoge hekken verblijven en het leven dat er zich afspeelt. Daarom vinden we het belangrijk om dat beeld bij te sturen en hen op een unieke manier kennis te laten maken met de werking van de instelling en de impact op jongeren.”

De tentoonstelling wordt aangevuld met audiofragmenten. Zo kunnen bezoekers van de expo de verhalen van jongeren beluisteren en ontdekken. “Bovendien tonen we aan hoe we via het onderwijs op de campus jongeren extra kansen willen bieden”, vertelt Heselmans.

Creativiteit

Volgens schepen van Bibliotheken Patricia Waerniers (CD&V) is de expositie een ideale mogelijkheid om de Beernemnaar duidelijk te maken wat zich in De Zande afspeelt. “De expo brengt een dag in de instelling in beeld. Ook die jongeren hebben een plaats in onze maatschappij en in onze gemeente. Bovendien beschikken zij over bijzonder veel talent. De creativiteit is te zien in de kunstwerken die ze voor deze expo maakten, en daar zitten pareltjes tussen”, besluit ze.