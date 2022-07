Fotografietentoonstelling ‘Maak Plaats! Maak Plaats!’ in het André Demedtshuis in Sint-Baafs-Vijve

Traditiegetrouw houdt het André Demedtshuis tijdens de zomermaanden een fototentoonstelling. Deze keer zijn studenten fotografie aan de beurt. Onder leiding van docenten Leen Brands, Priscilla Bistoen en Lieven Lefere sneden 60 studenten het spanningsveld tussen bebouwde en onbebouwde ruimte aan. Dat leidt nu tot de mooie expositie ‘Maak Plaats! Maak Plaats’.

Lieven Lefere is al vijf jaar docent aan de academie van Kortrijk en Brugge. In 2019 nam hij samen met zijn vrouw Isabel Devos al de Zomer van de Fotografie voor zijn rekening in het André Demedtshuis. Nu keert hij terug met zijn studenten.

“De vrije ruimte staat onder druk. Meer en meer wordt vrije ruimte omheind, bebouwd of omgeploegd. Er heerst dus een constante spanning tussen het bebouwde en onbebouwde. Onze studenten kregen de opdracht om dat spanningsveld in beeld te brengen. We gingen dus niet voor klassieke landschapsfoto’s van de vrije natuur”, legt hij uit.

Het André Demedtshuis is voor de tentoonstelling de ideale locatie, vindt Lieven. “Het nestelt zich in het spectaculaire Leie-landschap. In de verte brengt een windmolen de dualiteit in het landelijke landschap. Ik vind dat zeker niet slecht, maar het is wel een schoolvoorbeeld van dat spanningsveld.”

Ook in de tuin

De fotograaf vindt dat studenten ook een forum krijgen om hun werk te tonen. Het deeltijds kunstonderwijs is heel belangrijk voor de ontwikkeling van hun talenten. “Nergens ter wereld heb je zo eenvoudig naast je andere bezigheden toegang tot deeltijds onderwijs. Ondanks corona is het aantal studenten in Kortrijk vervijfvoudigd. Op het vlak van fotografie is deze regio dus aan het boomen”, weet hij.

Voor het eerst worden ook in de tuin van het André Demedtshuis foto’s geplaatst. Zo creëert Lieven hier ook een spanningsveld tussen het natuurlijke en wat door de mens geplaatst is.

“Op die manier trekken we de aandacht van de mensen en kan hun nieuwsgierigheid geprikkeld worden. Het niveau van de studenten is hoog en mag gezien worden. De tentoonstelling vertrekt vanuit diversiteit. De 60 studenten gingen allemaal op een andere manier met de opdracht om, dus heb je heel wat verschillende invalshoeken van het thema”, besluit hij.

De tentoonstelling loopt nog tot het einde van de zomervakantie. Het André Demedtshuis is elke namiddag open.

