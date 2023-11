Fotograaf Jürgen Vanhoof (51) exposeert in Oostendse Nieuwe Gaanderijen

Aalstenaar Jürgen Vanhoof (51) werd eind 2022 door een professionele jury voor een jaar verkozen tot derde stadsfotograaf op rij van Oostende. Een jaar lang legde hij, in opdracht van de stad of op eigen initiatief, de schoonheid van alledaagse momenten vast. Het werd een ontdekkingsreis door het veelzijdige Oostende. Nu krijgt hij, als afsluiting van zijn engagement, zijn fototentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen op de zeedijk. “In de beelden van amateurfotograaf Jürgen Vanhoof zit er een zekere rauwheid vervat die Oostende typeert. Tegelijkertijd zijn ze zacht en gelaten”, aldus toenmalig juryvoorzitter Jimmy Kets.

Wachten

Tijdens corona was ook Vanhoof tijdelijk technisch werkloos. “Ik ben dan dag in, dag uit de straat opgetrokken met mijn fototoestel. Ik heb toen geleerd dat fotografie wachten is, geduld hebben, naar je compositie kijken en mensen aanspreken. Dat was toen wel niet zo gemakkelijk, maar ik had alle tijd”, blikt Jürgen nu terug.

Vanhoof is een straatfotograaf die de schoonheid contrastrijk, mysterieus en intrigerend sfeervol wil vastleggen. Door zijn lens wordt het gewone plots buitengewoon, het onopgemerkte wordt opmerkelijk bijzonder. Zijn camera vangt de subtiele nuances en verborgen schoonheid. Iedere expo wordt zo een ontdekkingsreis.

Verhaal

“De kracht van een foto ligt in haar vermogen om een verhaal vast te leggen, een emotie te bevriezen en een moment eeuwig te maken”, zegt de fotograaf. “Deze stad is een paradijs voor een fotograaf. Oostende heeft een rustige kant, een kleurrijke kant en een donkere kant. Als je een idee hebt om iets te fotograferen, heb je hier enorm veel mogelijkheden.”

Ondertussen buigt een jury zich alweer over nieuw werk van professionele en amateurfotografen om straks de laureaat als vierde stadsfotograaf te lauweren en zijn bekroonde beelden te tonen op een expo in de Anglicaanse kerk van 9 tot 25 februari 2024. De expo is de klok rond te genieten tot 9 januari 2024 in de Nieuwe Gaanderijen.