Fotograaf Carl lanceert ‘Bearded Villains and others’

De expo ‘Bearded Villains and others’ van Carl Lapeirre (63) toont een portrettencollectie van bebaarde mannen die lid zijn van de broederschap Bearded Villains. Tussen de baarden door is ook ander werk van de Bissegemse fotograaf te zien.

Fotograaf Carl Lapeirre kwam op toevallige wijze terecht bij de ‘Bearded Villains’. “Tot vorig jaar gaf ik lessen fotografie in Viso Mariakerke. Na mijn laatste proclamatie als docent bracht ik een student naar huis. Toen we vakantieplannen aan het bespreken waren, vertelde hij me dat hij gecontacteerd werd door Bearded Villains België om een video te maken van een evenement. Ik vroeg of ze nog een fotograaf zochten en het antwoord daarop was gelukkig positief”, vertelt de Bissegemnaar.

Eind augustus vond het evenement plaats waarop de mannen met imposante baarden geld inzamelden voor de ongeselijke ziekte ALS. “Ik heb mijn ogen uitgekeken die dag. De warmte en de vriendschap die ik daar gevoeld heb, ga ik niet snel vergeten. Ik heb zelfs kennisgemaakt met bearded villains uit Canada en de Verenigde Staten”, aldus Carl. Met de foto’s die hij die dag genomen heeft, is nu een volwaardige expositie gecreëerd. “De waardering die ik voel voor die organisatie komt tot uiting in mijn foto’s. Tussen de Bearded Villains hangt ook wat ander werk, om wat contrast te geven”, gaat de fotograaf verder. Op 63-jarige leeftijd zit Carl nog boordevol ideeën. “Graag zou ik elk jaar zo’n expositie creëren met een centraal thema. Volgend jaar vier ik ook mijn 40ste verjaardag als fotograaf, dus daar hoort iets speciaals bij”, zegt Carl. Voorlopig denkt hij ook nog niet aan stoppen. “Fotograaf zijn is geen nine-to-fivejob voor mij. Ik ben fotograaf en zal dat ook altijd blijven. In ieder mens zie ik een mooi portret. Opgetut naar een shoot komen hoeft niet. Liefst van al zou ik wekelijks op de markt gaan staan om portretten te nemen van mensen die me intrigeren”, sluit de fotograaf af.

Bearded Villains and others is tot 5 januari te zien in de Meensesteenweg 314 in Bissegem, telkens van 14 tot 17 uur of na afspraak. (SV)

https://www.instagram.com/carl_lapeirre/