Fotograaf Bart Verhulst en model Marc Hioco ontmoeten elkaar terug na 44 jaar: “Iets doen met deze kunstfoto’s”

Fotograaf Bart Verhulst wil dat er met zijn unieke reeks foto’s van de Thermen iets gebeurt. 44 jaar na de fotoshoot ontmoet hij zijn model opnieuw. Ze halen graag herinneringen op aan de tijd dat ze er op maandagen samen op uit trokken. “Sommige foto’s zie ik nu voor het eerst terug”, zegt model Marc Hioco.

“Na mijn legerdienst ging ik in avondschool fotografie studeren”, zegt Bart Verhulst (66). “Er werd uiteraard toen nog analoog gefotografeerd en voor je een foto nam, moest het licht uitgemeten worden. In functie daarvan stelde ik dan mijn Nikon in.”

In die periode komt de jonge twintiger in contact met Marc Hioco (70). “Marc had toen al enige bekendheid in de kunstwereld en ik vroeg hem te poseren”, herinnert Bart zich. Marc was bakker en kon zich op maandagen vrij maken. Er ontstond een vriendschap en het duo trekt er samen op uit voor een reeks foto’s waarbij Marc zich kan uitleven als model en Bart zijn hobby beoefent. “We hebben zo verschillende fotosessies gedaan, onder meer in de duinen, op de Oosteroever en in het Fort Napoleon. We trokken enkele jaren met elkaar op tot Bart naar Frankrijk verhuisde. Hij is een zuiderse ziel. Ik zei hem toen nog dat hij daar zou aarden en dat klopte ook”, herinnert Marc zich.

Thermen

Bart: “Ik vond het uitdagend om op niet alledaagse plaatsen te fotograferen. Begin de jaren tachtig stond het vroegere zwembad in de Thermen leeg, want het nieuwe zwembad was al enkele jaren in gebruik. Ik wilde er fotograferen en kreeg toestemming van de stad Oostende, die eigenaar was van het gebouw. De fotoshoot gebeurde onder het toeziend oog van een personeelslid. Op één foto duikt ze ongewild op in een spiegelbeeld. We hebben er uiteindelijk enkele uren doorgebracht. Het resulteerde in een 30-tal foto’s. We konden aan de slag in de zwembadkuip, de kleedkamers en douches.” Marc: “Het was een wisselwerking waarbij ik aangaf wat ik artistiek vond en hoe ik wou poseren of me laten fotograferen”

Bakker en model

Marc Hioco had tot voor enkele jaren een bakkerij op de Torhoutsesteenweg. “Toen de foto’s werden genomen, was ik ook al bakker, maar ik vertoefde vaak in het kunstenaarsmilieu. Ik ben een beetje exhibitionist, deed modellenwerk en poseerde graag voor kunstenaars en film. Het was evident dat ik ook voor zou poseren voor Bart.”

Eén van de foto’s van 44 jaar terug in de kuip van het vroegere zwembad. © gf

De foto’s zijn niet aanstootgevend, tonen geen volledige naaktheid en portretteren Marc in de zwembadkuip, onder de douche, met een masker op of andere locaties in het ‘oude zwembad’. Het resultaat van de fotoshoot zag Marc toen enkel op een paar kleine foto’s. “Wat ik deed in de bakkerij, was ook kunst. Ik probeerde bepaalde technieken uit de bakkerswereld over te zetten naar de kunst. En ik bracht kunst binnen in de bakkerij, onder meer door mijn creaties met rosassen.”

Marc kreeg nu pas de afgedrukte foto’s op groot formaat van zichzelf als twintiger te zien: “Het is voorbij. Ik kijk wel naar de toekomst.”

Frankrijk

Na een paar losse baantjes verhuist Verhulst in 1984 naar Zuid-Frankrijk. Hij doet er verschillende jobs en woont sinds een 30-tal jaar in Cannes. “Ik bleef fotograferen en schakelde later over op digitale fotografie. De fotonegatieven uit Oostende zijn mee verhuisd en hebben 40 jaar in mijn kast gelegen. Ik ben dan ook een fotograaf die het meeste plezier beleeft aan het moment waarop de foto gemaakt wordt en niet aan de ontwikkeling van de foto’s nadien. Maar nu ben ik op mijn pensioen en heb ik tijd”, zegt Bart. Hij digitaliseerde zijn negatieven en stootte ook op zijn foto’s van de Thermen.

“De foto’s zijn een tijdsdocument en het zou jammer zijn als het verloren zou gaan. Misschien kunnen ze tentoongesteld worden, kan men ze afdrukken of er postkaarten van maken. Er zijn ook mogelijkheden om ze bij verbouwingswerken of als werfafsluiting te gebruiken. Ik kan deze foto’s niet in een lade laten liggen. Het kan toch niet dat er met zo’n tijdsdocument niets zou gebeuren.”