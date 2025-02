Fotoclub zet vluchteling Reshad (22) centraal in nieuwe expo over emoties: “Hij blijft lachen, en zegt dat wij dat ook moeten doen”

Fotoclub Waregem f64 exposeert van vrijdagavond 14 tot en met maandag 17 februari in het Koetshuis van park Casier. Onder het centrale thema ‘MOOD’ brengen de leden elk op hun manier verschillende emoties in beeld. De fotoclub betrekt ook Reshad Mohammadkhel in de tentoonstelling. De 22-jarige Afghaanse vluchteling belichaamt het thema. “Hij schippert tussen goed en slecht nieuws, maar blijft lachen”, klinkt het.

Vier dagen lang wordt het interieur van het Koetshuis opgefleurd met diverse beelden. De leden van Fotoclub Waregem f64 stellen er hun beste kiekjes voor aan al wie een bezoek wil brengen. De vernissage vindt vrijdagavond plaats. Op zaterdag kan je in het Koetshuis terecht van 10 tot 18 uur. Komende zondag en maandag ben je telkens welkom tussen 14 en 18 uur. Geïnteresseerden kunnen ook foto’s aankopen.

De fotoclub werkt elk jaar met een centraal thema. Dat is dit jaar ‘MOOD’. “Het gaat over emoties en dat mag je gerust breed interpreteren”, zegt Katleen Gobbin. “Het gaat over vreugde, boosheid, verdriet. De tentoonstelling telt veel portretten maar ook landschappen bijvoorbeeld. We stellen het thema telkens vooraf op, zodat we met dat in ons achterhoofd op pad kunnen om nieuwe foto’s te maken.”

Trauma

Verschillende leden dus komen er verschillende stijlen en foto’s aan bod. Maar de expo overstijgt de ‘stille’ fotografie. “We nemen Reshad mee in ons verhaal”, gaat Katleen verder. “Reshad is een jonge joviale man uit Laghman in Afghanistan. Wat echt als muziek in zijn oren zou klinken, is ‘dit is Reshad, uit België’. Ondanks de trauma’s in zijn ogen ziet hij de wereld nog steeds door een gekleurde bril. Hij verlangt naar een positief verhaal.”

“Hij past bij ons thema. Iemand die zo’n weg aflegt en hier terechtkomt, kreeg en krijgt met moodswings te maken. Hij schippert tussen gelukkig zijn en slecht nieuws.” De 22-jarige Reshad Mohammadkhel verblijft intussen zo’n 2,5 jaar in België. Hij woont in Moeskroen en werkt ‘s nachts bij het DPD-depot in Kortrijk. In de Guldensporenstad volgt hij ook Nederlandse les.

Taliban

“Ik vertrok uit Afghanistan door de vele problemen met de Taliban. Het is er niet veilig”, vertelt hij. “In totaal was ik 11 maanden onderweg. De tocht was heel erg moeilijk. Ik deed bijna alles te voet, soms kon ik een klein stukje mee met een auto. Ik passeerde onder meer Iran, Turkije, Bulgarije, Servië, Hongarije, Oostenrijk, … Op sommige plaatsen moest ik erg lang wachten, soms maanden. Uiteindelijk belandde ik in Frankrijk.”

“Enkele vrienden trokken naar België en ik besloot om mee te gaan Nu woon ik met mijn oom in Moeskroen.” Rashed woonde vrijdagavond de opening van de tentoonstelling bij, hij is ook zelf op een foto te zien. “Ik vind het heel leuk dat ze mij betrekken. Het zijn mooie foto’s.” Naast hem op dat ene portret staat Annelies, dochter van Katleen en leerkracht aan Ligo, het Centrum voor Basiseducatie in Kortrijk.

Beste student

Rashed volgt er Nederlands en andere vakken. “Het is niet evident”, duidt Annelies. “Want veel mensen denken dat vluchtelingen Frans of Engels spreken, maar dat is een misvatting. Ook Rashed sprak enkel zijn thuistaal. Maar hij leert snel en is een van onze beste studenten. Zijn motviatie is enorm. Er zijn er niet veel die werken en les volgen combineren. Zeker niet op zijn manier.”

De 22-jarige Rashed werkt namelijk ‘s nachts, zodat hij in de voormiddag naar Ligo kan. “Op die manier krijgt hij vijf dagen per week les. Dat is erg intensief. De meeste vluchtelingen die werken doen dat overdag, en hebben vaak dan twee avonden per week les. Hij is ook nooit afwezig en lacht altijd. Dat is trouwens zijn boodschap. Rashed zegt dat wij ook moeten lachen.”

Valentijn

Ook bij de opening van de tentoonstelling heeft Rashed er al een harde werknacht en lesdag opzitten. “Het was druk, veel mensen hadden bloemen besteld voor Valentijn”, vertelt hij met een brede glimlach op zijn gezicht. Terugkeren naar Afghanistan is voorlopig niet aan de orde, uit vrees meteen opgepakt te worden door het extreme regime. “Maar ik kan mijn ouders, broer en zus bellen, we hebben gelukkig nog regelmatig contact”, besluit Rashed.