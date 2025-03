Fotoclub Digitaal Zien pakt uit met nieuwe audiovisuele show ‘Zien 2025’

Op zondag 23 maart organiseert Fotoclub Digitaal Zien Lauwe om 16 uur in cultureel centrum Guldenberg in Wevelgem een nieuwe editie van Zien, een tweejaarlijkse audiovisuele show van korte klankbeeldreeksen. “Het is de 33ste keer dat onze fotoclub het publiek trakteert op een show met eigen werk. Zien 2025 is het werk van de hele club”, zeggen voorzitter Frederik Balcaen en secretaris Dirk Vergote. “Het bestuur slaagde in zijn opzet om de diaporamawerking nieuw leven in te blazen. We organiseerden een cursus waarin onze leden de techniek voor het samenstellen van audiovisuele reeksen konden aanleren of verfijnen. Daardoor ligt het niveau van de audiovisuele show Zien 2025 hoger dan de vorige editie. Het oubollige van de vroegere diashows heeft plaatsgemaakt voor ritmische klankbeeldreeksen en korte filmfragmenten, gesynchroniseerd op sfeervolle muziek en boeiende commentaar. De show bestaat uit 23 montages, samengesteld door 18 clubleden. Iedere productie duurt minder dan tien minuten, alles bijeen resulteert dat in twee uur prachtige fotografie. Het programma is heel gevarieerd: reisreportages, natuurfotografie, architectuur, documentaire, cultuur, humor… Ook een groepswerk van onze leden, het resultaat van een urbex-uitstap naar een vervallen brouwerij waarbij ook modellen poseerden voor de camera, passeert de revue.”

Bloeiende club

De voorverkoop voor Zien 2025 op zondag 23 maart om 16 uur in cc Guldenberg is inmiddels al afgesloten, maar op het moment zelf zijn er nog tickets aan de deur te verkrijgen. De toegangsprijs bedraagt 8 euro. (CB)

Meer info op www.dzlauwe.be