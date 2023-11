Fotoclub Deerlijk exposeert nog tot en met 15 november in d’Iefte

Tot en met woensdag 15 november loopt op de kunstmuur in de inkomhal van het ontmoetingscentrum d’Iefte een tentoonstelling met werken van de leden van Fotoclub Deerlijk.

Fotoclub Deerlijk is een groep van enthousiaste (hobby)fotografen uit de regio rond Deerlijk. Sommige leden hebben nog de tijd met de doka (donkere kamer) meegemaakt, anderen hebben nog een analoge opleiding genoten, maar iedereen deelt dezelfde passie voor fotografie. Ieder jaar pakt Fotoclub Deerlijk tijdens het weekend van Deerlijk kermis met een tentoonstelling uit in d’Iefte. Dit jaar een zestigtal foto’s die de leden met hart en ziel maakten en met de nodige trots toonden aan het grote publiek.

De bezoekers kregen de kans om hun persoonlijke top vijf te noteren en zo punten toe te kennen aan de favoriete foto’s. Voor de leden is dat altijd reikhalzend uitkijken hoe het publiek de werken onthaalt en wie met de spreekwoordelijke eer gaat lopen… De expositie lokte ruim 600 bezoekers. De overwinning ging naar Francis Verstraete met zijn foto Moederliefde (neushoorns). Daarna volgden Liane Deprost (tweede), Rita Himpe (derde en vierde), en Rocco Maes (vijfde). De top vijf van de wedstrijd is nog tot 15 november te zien op de kunstmuur in d’Iefte.

Hobbyisten

Fotoclub Deerlijk groepeert mensen die allemaal de fotografiemicrobe te pakken hebben. “Wie wil aansluiten, kan enkele keren vrijblijvend onze maandelijkse vergadering bijwonen. Die vindt telkens plaats de tweede maandag van de maand in d’Iefte. De meest uiteenlopende thema’s komen aan bod. Iedereen kan zijn bescheiden mening geven over de beelden van de leden en hoe hij of zij het zou aanpassen om het misschien nog aantrekkelijker te maken. Ook tips over hoe bepaalde zaken technisch aan te pakken worden met elkaar uitgewisseld.”

“Uiteraard respecteren wij hierbij de creativiteit van elke fotograaf. Soms zijn er ‘opdrachten’. Zo hadden we in het verleden al thema’s als vuil, touw en food. Ook softwareprogramma’s voor het bewaren en bewerken van onze beelden komen ook aan bod. We gaan ervan uit dat iedereen van iedereen kan bijleren en dat dit onze hobby enkel ten goede kan komen.”