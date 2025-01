Floris Boccanegra werkt kunstproject in Rio af: “Ik word vaak getroffen door krachtige beelden en onrecht”

Floris Boccanegra, de conceptuele artiest met Roeselaarse roots, werkte onlangs een project af in de favela’s van Rio de Janeiro. Na tien jaar reizen en werken is hij klaar voor een overzichtstentoonstelling. “Ik maak kunst met een geweten zowel humaan als ecologisch.”

Floris Boccanegra werd in 1988 in Roeselare geboren, maar woont en werkt momenteel in Brussel. In de Noordstraat spendeerde hij als kind uren tussen de boeken van boekhandel Hernieuwen die eerst door zijn opa Viktor en later door zijn vader Steven werd uitgebaat. Daar ontdekte hij onder andere de edities van World Press Photo wat het begin vormde van zijn passie voor fotografie.

“Ik word vaak getroffen door krachtige beelden. Als op die foto ook nog eens onrecht wordt getoond, ben ik dubbel getriggerd. De voorbije jaren trok ik de wijde wereld in op zoek naar dat onrecht en naar een manier om dat fotografisch en creatief aan te klagen.”

“Zo was ik in Oeganda, in Irak, in Oekraïne ook. Plaatsen waar oorlog voor onnodig leed en onrecht zorgt. Maar ik word ook vaak getriggerd door de ecologische onrechtvaardigheden in de wereld. Zo moest ik in 2022 naar IJsland voor een project en kwam per toeval een artikel tegen dat me leerde voor hoeveel CO2-uitstoot ik verantwoordelijk zou zijn door naar ginder te vliegen. Bleek dat ik persoonlijk zo’n duizend kilogram ijs zou doen smelten door de vliegtuigreis. Ik verzamelde duizend liter smeltwater van een IJslandse gletsjer, vroor die opnieuw in en droeg de ijsstaven persoonlijk de Okjokullvulkaan op. Dat legde ik vast in een fotoreportage.”

Favela

“Vorig jaar zag ik al scrollend op het internet een foto van een achterbuurt in Rio de Janeiro. Wat het beeld zo indrukwekkend maakte, was de combinatie van de armoede en de ellende op de voorgrond in de favela in combinatie met wat je in de verte, in de hoek van de foto, kon zien, het gigantische Christusbeeld van Rio.”

Floris maakte reeks foto’s van de favela, in combinatie met de Cristo Redentor op de achtergrond. (gf)

“In en rond Rio de Janeiro zijn ongeveer duizend van die favela’s waar ruim 70.000 mensen wonen in erbarmelijke omstandigheden. Dat heeft me geïnspireerd tot een nieuw project wat ik Favela Estrela of Favela Star heb gedoopt. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel vond plaats in het Oficina do Sucesso, een schooltje in de Rocinha favela. Dit was vroeger het huis van een drugsbaron, maar werd na zijn arrestatie omgetoverd tot een plek waar kinderen de nodige skills kunnen opdoen om hun doelen te bereiken.”

Dromen

“Het waren die doelen, die dromen die ik in een conceptueel kunstwerk wou gieten. Ik vroeg aan de kinderen om hun dromen te tekenen. De vraag was simpel, wat wil je later worden? Vervolgens werden de tekeningen aan een heliumballon gehangen en lieten we samen wegvliegen maar eerst moesten ze hun ogen sluiten en proberen hun droom te visualiseren.”

“Deel twee was een reeks foto’s van de favela opnieuw in combinatie met de Cristo Redentor op de achtergrond. Het beeld staat met zijn rug naar de achterbuurt, wat illustreert hoe de socio-economische verhoudingen liggen in Rio. Boven de favela zie je één van de ballonnetjes, maar ook een lichtstreep. Je zou kunnen denken dat het een vallende ster is, maar het is eerder een kogel die een poging doet om de ballon te raken. Daarmee wil ik illustreren en aanklagen dat de favela steeds weer pogingen doet om dromen van de bewoners kapot te schieten.”

“Ik ben nu 36 en zowat tien jaar intensief bezig. In 2025 wil ik eindelijk het werk van de voorbije jaren samen brengen in een tentoonstelling. Dat is niet eenvoudig. Je moet mensen, zeg maar mecenassen, vinden die je helpen om dit praktisch te realiseren en vooral ook om dit te helpen financieren. Op mijn zoektocht stoot ik vaak op muren. Het is als conceptueel kunstenaar uiterst moeilijk om je werk tentoongesteld te krijgen. Maar er is iets in beweging gekomen. Ik hoop om dit jaar eindelijk een retrospectieve expo te kunnen realiseren”, besluit Floris Boccanegra.

Meer info via www.florisboccanegra.com.