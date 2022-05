Floris Boccanegra onthult nieuw werk in kunstgalerij Negenpuntnegen: “Migranten een gezicht geven”

Vanaf donderdag 5 mei om 19 uur kan je ISYOTOS (I’ll see you on the other side), het nieuwste werk van de Roeselaarse kunstenaar Floris Boccanegra, bewonderen in kunstgalerij Negenpuntnegen. Het dynamische kunstproject gaat over de gevaarlijke reis die migranten moeten ondernemen in hun zoektocht naar een beter leven en bestaat uit 42 maskers, gemaakt in het Franse Calais en het Marokkaanse Tanger.

“Ik ben naar Calais en Tanger geweest om die gezichtsmaskers te maken”, aldus Floris Boccanegra, het pseudoniem van Floris Caes. “Het kwam behoorlijk hard aan wat ik daar te zien kreeg. Het was ook hartverscheurend om te zien hoeveel gezinnen met kinderen er ronddolen. In het opvangtehuis in Calais waar ik terecht kon voor mijn project, waar vluchtelingen even op adem kunnen komen, was het dagelijks een komen en gaan. Mensen met wie je de avond ervoor nog sprak, waren de ochtend erop met de noorderzon verdwenen…”

“Of het moeilijk was om mensen te vinden voor de maskers? Neen, integendeel. Ik heb zelfs mensen moeten weigeren. Ik wou ook zo veel mogelijk nationaliteiten betrekken, het zijn er 17 in totaal geworden, met als jongste een 7-jarige Congolese. In Calais zaten vooral Iraniërs, Irakezen, Koerden en Soedanezen; in Tanger vooral West-Afrikaanse mannen die uitgestuurd worden om geld te verdienen. De maskers zijn gemaakt met een soort silicone die na vijf minuten droog is, waarover dan gipsverband gaat voor 20 minuten. Daardoor krijg je een supergedetailleerde gezichtsafdruk, zelfs de poriën zie je erop.”

Leven riskeren

“Met dit werk wil ik die mensen een gezicht geven en hun lot visualiseren. Het klopt dat ik de dodenmaskers van vroeger als insteek gebruikt heb, omdat ik dat de beste manier vond om dit te visualiseren. Vroeger bestond er geen fotografie en werden die maskers gebruikt om hun geliefden te herinneren. Die link leg ik ook. Die vluchtelingen zijn mensen zoals jij en ik, met geliefden die op hen wachten. Voor de rest heeft het geen link met de dood, het symboliseert vooral de gevaarlijke reis die ze maken bij de oversteek van de Noordzee of Middellandse Zee. Vanuit Tanger zie je de overkant liggen en denk je dat het niet ver is, maar die 14 km is absurd ver met al de wind daar. Levensgevaarlijk, maar toch proberen ze het. Hun leven is ook big business voor smokkelaars Om de overtocht te wagen in een gammel bootje betalen ze tot 3.000 euro, absurd.”

“Met deze 42 maskers heb ik een dynamisch kunstwerk, én een website, gemaakt met zeven rijen van zes maskers, die drie kleuren hebben. Elke twee maanden worden de kleuren aangepast, want ik sta nog altijd in contact met die mensen. Wit betekent dat die persoon zijn bestemming bereikt heeft, grijs dat die persoon nog vast zit op dezelfde locatie en zwart betekent dat het contact verloren is. Op deze manier schetst ISYOTOS een beeld van de gevaarlijke reis, waarbij sommigen hun doel bereiken.”

ISYOTOS is te bewonderen in kunstgalerij Negenpuntnegen (Sint-Amandstraat 47) tot 27 juni en via de website https://boccanegra.org, waar je ook info over de migranten vindt.