Flanders Auctions in Wingene veilt topwerk voor recordbedrag nadat het eerst jarenlang in een garage stond

Na een opwindende biedingsstrijd werd een meesterwerk van de gerenommeerde Vlaamse schilder Prosper De Troyer woensdag voor een recordbedrag verkocht. Het werk getiteld ‘Het Feest’ werd geveild bij Flanders Auctions in Wingene en trok kunstliefhebbers van over de hele wereld aan.

62.500 euro

Het kleurrijke en abstracte werk overtrof alle verwachtingen door een totaalprijs van 62.500 euro te behalen. Dit is de hoogste prijs die ooit betaald is voor een kunstwerk van De Troyer, die tevens ook de grootvader is van sportjournalist en televisiepresentator Mark Uytterhoeven.

Het was al enkele weken voelbaar dat de interesse en opwindende sfeer rond het werk voor een gezonde portie concurrentie tussen de kopers ging zorgen. Wereldwijd bevestigden bieders hun hoogste bod om dit opmerkelijke kunstwerk aan hun collectie toe te voegen.

Gevonden in de garage van een vriend

Opvallend: het werk stond jarenlang in de garage van een persoonlijke vriend van de artiest aan de Belgische Kust. De eigenaar (die liever onbekend wil blijven) had geen weet van de waarde van het werk.