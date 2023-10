Finissageweekend expo ‘Run Paint Run Run’ in 4n20: “Wisselwerking abstracte kunst en vrije muziek, jazz en improvisatie”

Tot en met zondag 8 oktober is het werk te zien van kunstenaars/muzikanten Joachim Devillé, Wannes Lecompte, Bart Maris en Bart Vandevijvere. Eigenzinnige schilderijen, installaties en film in het voormalige weefatelier ‘4n20 Ruimte voor Kunst vzw’ in Kortrijk.

Tijdens het finissageweekend is er op vrijdag 6 oktober om 20 uur een gratis interactieve lezing/soundtrack door ‘Last man in room 86’. “Op zondagnamiddag 8 oktober sluiten we de tentoonstelling af met performances van Joachim Devillé en Laura Colmenares (14u), Polluc duo (15u) en Dry Speed Trio (16u30)”, klinkt curator Nick Bruneel uitnodigend. “De inkom hiervoor bedraagt 15 euro.”

De expo is gratis toegankelijk, de inkom (ADD) voor de Finissage bedraagt 15 euro. Adres: ‘4n20 Ruimte voor Kunst vzw’, Jakob van Arteveldelaan 24 in Kortrijk. Alle info is te vinden op de website www.4n20.be.