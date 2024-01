“Filmster Timothée Chalamet is fan”: Gilles (30) maakt ballonkunstwerkjes van bekende gezichten

Leerkracht Gilles Tytgat (30) uit Dentergem ontpopt zich na zijn uren tot een begenadigd ballonkunstenaar en vereeuwigt bekende Vlamingen, wereldsterren of iconische symbolen met enkele simpele, lege ballonnen in een kadertje. Eenvoudig, maar geniaal, want meestal herken je ze in een oogopslag. Zélfs de Amerikaanse filmster Timothée Chalamet is fan, en Gilles schopte het ook al tot in enkele kunstgalerijen.

Koning Filip en koningin Mathilde, de regenboogvlag, Madonna en zelfs Jezus aan zijn kruis. Niets is Gilles te gek om ze met enkele kleurrijke ballonnen tot een herkenbaar geheel achter plexiglas te transformeren. In zeven jaar tijd maakte hij onder de noemer The Inflatable Balloon zo een honderdtal kunstwerkjes. En zeggen dat het allemaal begon met een simpele ballon in een… vuilniszak.

“In 2016 organiseerden leerlingen van de school waar ik toen les gaf een voedingsbeurs, waarbij ze elk een eigen kraampje mochten versieren. Daar kwamen uiteraard vlaggen en…ballonnen bij kijken. Bij het opruimen zag ik in een doorzichtige vuilniszak een lek geprikte ballon, vastgeklemd tussen de zak en de inhoud. Ik kon daar duidelijk een gezicht in herkennen. Dat was mijn eureka-moment (lacht).”

“Thuis heb ik geprobeerd dat effect na te bootsen. Aanvankelijk tussen twee stukjes plastic, intussen achter plexiglas omdat dit het mooiste resultaat oplevert. Mijn eerste werk? Anna Wintour, de hoofdredactrice van het toonaangevende modetijdschrift Vogue.”

Biologisch afbreekbaar

Door de jaren heen maakte Gilles tal van beroemde gezichten na. Van The Beatles op Abbey Road tot Nicole en Hugo en Barbie. “In het begin werkte ik enkel met roze ballonnen voor het gezicht, tot ik ontdekte dat er ook in huidskleur bestonden. Plots was het resultaat veel beter. Ondertussen ben ik gekend bij feestwinkels in mijn regio en geven ze me zelf al een seintje als er nieuwe ballonkleuren op de markt worden gebracht.”

Gustaph

“Ik leg de kleren en het gezicht in een bepaalde plooi en voeg hier en daar nog wat inkepingen toe om diepte te creëren. Bij het ene werk ligt alles meteen goed, bij het andere kan ik soms uren en dagen bezig zijn. Mijn werk is vaak ingegeven door de actualiteit. Het kan evengoed zijn omdat een beroemde ster hier komt optreden, zoals met Madonna, of dat iemand plots niet uit het nieuws weg te slaan is, zoals onze Eurosongvedette Gustaph.”

“Mijn werk is vaak ingegeven door de actualiteit”

Ook de kerstman of regenboogvlag passeerden al de revue, maar soms vertelt Gilles ook meer met zijn werk. “Het mag soms ook wat maatschappelijke relevantie hebben. Ballonnen zijn het ideale materiaal om mee te werken. Ze zijn enerzijds feestelijk en kleurrijk, maar je kan er ook iets mee aankaarten. Denk maar aan de tienduizenden witte ballonnen op de Witte Mars na de zaak-Dutroux. Zo heb ik deze zomer enkele werken gemaakt onder de noemer Plastique est fantastique over de plasticvervuiling in onze zeeën en oceanen. Daar heb ik toen mee geëxposeerd in Tielt. Zelf werk ik overigens enkel met biologisch afbreekbare ballonnen. Niet dat ik ze in de natuur laat slingeren, maar het is het principe. Verder maakte ik ook al iets om geweld tegen vrouwen aan te klagen.”

Wonka

Ondertussen kreeg Gilles al interesse van galerijen en musea. “Ik deed vorig jaar mee aan een publiekswedstrijd van het KMSKA in Antwerpen en heb toen een werk gemaakt gebaseerd op de Aanbidding der Wijzen van Rubens. Dat is geselecteerd en was toen met enkele andere winnende werken te zien in een vleugel van het museum.”

Het grootste compliment moest toen echter nog komen. De Amerikaans-Franse filmster Timothée Chalamet deelde recent zijn beeltenis in ballonvorm op Instagram, gemaakt door Gilles. “Op promotour voor zijn nieuwe film Wonka verscheen hij in een paarse latexoutfit op de rode loper”, glimlacht Gilles. “Voor mij natuurlijk het uitgelezen moment om met datzelfde materiaal een kunstwerk van hem te maken. Tof dat hij het deelde. Het moet zijn dat het hem beviel. Het leverde me op slag 800 extra volgers op sociale media op, al is het me uiteraard daar niet om te doen.”

Meer info is te vinden op de Instagramaccount The_inflatable_balloon.