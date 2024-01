Filip Cardoen lanceert notitieboek met wielrenners op Velofollies: “Opbrengst is voor goed doel”

Grafisch ontwerper en cartoonist Filip Cardoen maakt in aanloop naar de Kortrijkse fietsbeurs Velofollies een kalender waarin 250 van zijn schilderijen van wielrenners zijn verwerkt. De opbrengst gaat naar Kloen, de Roeselaarse organisatie die zich al twintig jaar inzet voor zieke kinderen.

Van een portret van Tom Boonen tot een afbeelding van Johan Museeuw. Filip Cardoen, die vroeger bij Roularta werkte, schilderde de voorbije jaren al tientallen wielrenners. “Dat is eigenlijk begonnen via het Dorp van de Ronde. Zo ben ik in de wereld van het wielrennen gerold en inmiddels volg ik de koers ook op de voet”, aldus Filip, die zelf ook al gekend is binnen het wielerpeloton.

Wielergoden

Filip Cardoen stelde in 2022 samen met Nico Toye en Dimitri Carpentier het boek Ode aan de wielergoden voor. Daar werden portretten van veertig bekende wielrenners in opgenomen. De opbrengst van het boek werd geschonken aan vzw Kloen. “Maar de voorbije jaren schilderde ik veel meer wielrenners dan die veertig. Het project smaakte voor mij dan ook naar meer”, zegt Filip.

“Dit rijk geïllustreerde notitieboek kan ook dienen als agenda”

Het resultaat is een notitieboek dat eveneens kan dienen als verjaardagskalender, met daarin 250 afbeeldingen van gekende renners uit het heden en verleden. Het rijk geïllustreerde boek heeft een vijftigtal bladzijden. “Daarin is telkens de verjaardag van de geschilderde renner opgenomen, maar is er ook nog voldoende ruimte om zelf belangrijke afspraken of evenementen neer te pennen. Ook voor handtekeningenjagers binnen het peloton of voor wielrenners die de belangrijke wedstrijden tijdens het seizoen willen bijhouden is het een leuk hebbeding”, aldus Filip. De Moorsledenaar schonk bij het maken van de kalender extra aandacht aan het vrouwenwielrennen. Verschillende rensters zijn dan ook in het boek opgenomen. “Speciaal voor dit project maakte ik ook nieuwe schilderijen.”

Lancering

Het notitieboek wordt dit weekend officieel voorgesteld op Velofollies. Op de grote fietsbeurs, die van 19 tot 21 januari plaatsvindt in Kortrijk, zul je de agenda kunnen kopen aan 9 euro per exemplaar. Wielrenners die in het boek staan afgebeeld krijgen een gratis exemplaar. “Stiekem hopen we natuurlijk dat er enkele van hen afzakken naar de wielerbeurs”, aldus Filip, die zelf alvast aanwezig zal zijn.

De opbrengst van de verkoop gaat naar de vzw Kloen, de organisatie van ziekenhuisclowns waarmee Filip al jarenlang nauw samenwerkt. “Ik schilder al twintig jaar wielrenners, maar inmiddels heb ik ook al tientallen afbeeldingen van clowns geschilderd. De samenwerking met Geert, de bezieler van Kloen, is altijd erg vlot verlopen”, aldus Filip.

Meer agenda’s

De samenwerking tussen Filip en Kloen blijft ook in 2024 erg hecht. “In 2024 bestaan we twintig jaar. Het notitieboek dat Filip nu maakt, is een voorproefje van wat er dit jaar nog volgt”, zegt Geert Deraeve van Kloen. “In samenwerking met verschillende verenigingen pakken we in het najaar uit met een twintigtal gelijkaardige boekjes rond uiteenlopende thema’s zoals neerhofdieren en clowns. Voor iedereen zal er een agenda zijn die bij hem of haar past. Voor verschillende agenda’s zullen we natuurlijk ook samenwerken met Filip. Hij heeft ons in het verleden al vaak geholpen.”

Filip en Geert geloven dat de boekjes voor heel veel mensen een meerwaarde kunnen betekenen. “Vandaag tokkelen we vaak op onze computer, maar met dit initiatief willen we een leuk en handig gadget aanbieden om nog eens als vanouds in te kunnen schrijven.”