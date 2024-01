Filip Bisschop palmt het gemeentehuis in

Van 10 januari tot 10 maart is er opnieuw ‘Kunst in het gemeentehuis’ in Meulebeke. Centraal staat Filip Bisschop, artistiek duizendpoot.

Filip zag het levenslicht in Brugge op 24 maart 1950. Hij studeerde Plastische Opvoeding aan het Sint – Thomasinstituut in Brussel. Daarna gaf hij 25 jaar les in Tordaele – Torhout aan kwetsbare jongeren en volwassenen. Sinds 2000 is hij fulltime met zijn kunst bezig. “Ik ben begonnen met schetsen van personen met houtskool. Mijn voorkeur gaat naar het naakte menselijk lichaam. Het is een prachtig thema, maar het is steeds moeilijker om beter en origineel te zijn. Ik ben geëvolueerd naar het tekenen van friezen en labyrinten, soms op het randje van het abstracte. Ik plaats de tekening onmiddellijk in inkt op papier.” Filip was ook 40 jaar dirigent van zangkoor De Colores uit Torhout. (LB)