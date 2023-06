Fernand en Geert Vanderplancke stellen tentoon in kapel Rozenkrans: Eerste duo-expo vader en zoon

Samen exposeren stond al jaren op de agenda van het kunstenaarsduo Fernand en Geert Vanderplancke. Met hun gezamenlijke expo ‘Generations in Harmony’ is het eindelijk zover: vader en zoon stellen voor het eerst in hun leven hun nieuwste creaties samen tentoon in Kapel Rozenkrans in Oostduinkerke.

De wens om op zijn 85ste samen met zijn zoon Geert een expo op poten te zetten, speelde al langer in het achterhoofd van Fernand. “Ik word in augustus 85, en Geert viert dit jaar zijn 60ste verjaardag, dat is dus een perfect moment”, vindt de kunstenaar, die vorig jaar al wel samen met zijn zoon zijn atelier openstelde tijdens Atelier in Beeld.

Allroundkunstenaar

Ondanks zijn respectabele leeftijd weet Fernand niet van ophouden en blijft zijn creatieve brein nieuwe ideeën, nieuwe vormen bedenken die hij omtovert tot kunstzinnige creaties. Zichzelf bewijzen hoeft de naar Oostduinkerke uitgeweken Bruggeling al lang niet meer.

Hij is dan ook een allroundkunstenaar die van alle markten thuis is. Met enkele pentrekken schetst hij karakterkoppen in houtskool, hij ontwerpt zowel medailles als monumentale beeldhouwwerken in hout, brons, cortenstaal… Hij blijft experimenteren met nieuwe materialen, nieuwe technieken en vormen… Al 30 jaar slaagt Fernand erin om elk jaar nieuwe trofeeën te ontwerpen voor de wielerklassieker De Ronde van Vlaanderen.

“Ik wil niet worden vastgepind op één discipline of één stijl”

“Aan inspiratie ontbreekt het mij nooit”, lacht Fernand. “De zee, het strand, de meeuwen, de natuur… zijn voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie. Ik wil ook niet worden vastgepind op één discipline of één stijl… Ik houd van afwisseling. Elke dag hetzelfde eten zou toch een saaie boel worden, niet? Voor deze expo heb ik dus allemaal nieuwe werken gemaakt, want je kan toch geen oude koeien uit de gracht blijven halen!”

Nieuw concept

Tussen de nieuwe tekeningen, schilderijen met het accent op kleuren en bronzen creaties springen de gestroomlijnde, elegante vormen met de transparante lijnenstructuur meteen in het oog. “Dat is inderdaad een nieuw concept”, zegt Fernand. “Ik teken de vorm uit, zaag deze uit in triplex of giet hem in een moule. Daarna wordt de definitieve vorm in staal gegoten en gespoten. Die nieuwste creaties vallen blijkbaar in de smaak, want mensen hebben me al gevraagd om een grote versie van de modellen die ik voor deze expo heb gemaakt.”

Doelbewust heeft Fernand geen enkel werk in hout gemaakt voor deze expo. Dat is de specialiteit van zijn zoon Geert. De appel is weliswaar niet ver van de boom gevallen, toch volgt Geert zijn eigen artistieke pad. Sinds hij met pensioen is, heeft hij meer tijd om zich helemaal over te geven aan zijn creatieve ideeën. “Hoewel ik ook al met verschillende materialen heb geëxperimenteerd, heb ik toch een voorkeur om met hout te werken. Ik heb een lange periode met azobé gewerkt, een duurzaam hardhout, maar ik werk ook graag met eik, met notelaar…

Japanse techniek

Van de kleine versie van Hope, die je hier in de expo ziet, heb ik een versie van 3 meter gemaakt die een plek kreeg in Trollhättan in Zweden. Ik maak ook werken volgens een eeuwenoude techniek uit Japan, Shou Sugi Ban. Daarbij wordt hardhout gebrand, afgewassen, ingeolied en opnieuw gebrand zodat je mooi de houtstructuur blijft zien. Ook in Scandinavië wordt zo’n gelijkaardige techniek regelmatig toegepast.”

Geert en zijn vader vinden de Rozenkranskapel een schitterende locatie waar hun werken helemaal tot hun recht komen. Geert maakt intussen plannen voor een solotentoonstelling.

‘Generations in Harmony’ loopt nog tot en met 16 juli in Kapel Rozenkrans, Albert I-laan, Oostduinkerke. Op weekdagen van 14 tot 18 uur, inde weekends van 10 tot 18 uur. Vrije toegang. Info: www.geertvanderplancke.com – artvanderplancke@gmail.com – fernand.vanderplancke@skynet.com