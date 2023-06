Ferm Snellegem organiseert tentoonstelling in Romaans kerkje: Kalligrafisten exposeren hun werk

Ferm Snellegem organiseert nog tot en met zondag 2 juli een expo met werk van haar eigen cursisten kalligrafie. De kunstwerkjes zijn te bezichtigen in de Romaanse kerk in Snellegem. “Van elke cursist worden minstens twee werken tentoongesteld”, aldus Ferm-voorzitter Nancy Beirens.

Ferm Snellegem organiseerde de afgelopen vijf jaar verschillende modules kalligrafie voor haar leden. De lessen werden gegeven door Jan De Smedt. “Na module 4 bis beslisten de cursisten om een kleine tentoonstelling van hun werken te organiseren. De expo Net Even Anders loopt nog tot en met zondag 2 juli in de Romaanse kerk in Snellegem. Elke dag is de tentoonstellingsruimte te bezoeken tussen 10 en 17 uur en de toegang is gratis”, begint Nancy Beirens, voorzitter van Ferm Snellegem.

Volgende ‘Ferme’ kalligrafisten stellen hun werk tentoon: Chris De Pecker, Els De Soete, Ann Debruyne, Ingrid Pattyn, Ingrid Van Slambrouck, Karmen Mechelaere, Kathleen Lingier, Martine Martens, Martine Tilleman en Anita Vanhee.

De aanzet voor de lessen kalligrafie werd in 2017 gegeven met één avondles. Dit smaakte naar meer en zo startte in het najaar van 2018 de eerste module op met 14 cursisten. De lessen worden gegeven in De Schelpe in Snellegem. “We hebben corona gelukkig overleefd. We moesten een tijdlang online de les volgen, maar het is toch fijner om samen les te volgen. Je leert namelijk ook van elkaar”, vertellen cursisten Els De Soete, Anita Vanhee en Ingrid Van Slambrouck. “Kalligrafie is een zeer leuke hobby. Het is zowel ontspannend als inspannend. Eens je ermee bezig bent, denk je aan niets anders meer. Je kunt er uren mee bezig zijn. Het vergt ook wel enige aandacht, want als je een letter vergeet of een vlek maakt, is dat natuurlijk niet fijn.”

In het najaar start Ferm Snellegem met een cursus unciaal, een Romeins schrift. Basiskennis is noodzakelijk. Meer info: fermsnellegem@gmail.com.