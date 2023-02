Feest in Menen tijdens Dag van de Academies

De jaarlijkse campagne van en voor alle academies voor deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt de toepasselijke naam: Dag van de Academies. Op 11 februari werd deze belangrijke dag ook in Menen gevierd.

Dit groot feest met Beeld, Muziek, Woord en Dans rond een prikkelend lokaal thema viel deze keer onder de noemer ‘present’. De Academie voor Muziek en Woord, opgericht in 1922, viert gedurende het hele schooljaar haar 100-jarig bestaan met tal van activiteiten in al haar vestigingen. Ze bewijst elke dag steeds weer springlevend, present en relevant te zijn met 100 jaar ervaring op de teller, en vandaag is dit zeker niet minder.

Anno 2023 werkt de Academie voor Muziek en Woord nauw samen met de Academie voor Beeld. Een projectgroep met leerkrachten uit beide academies gaf deze lokale Dag van de Academies vorm en mikt op een kruisbestuiving tussen de verschillende domeinen beeld, muziek en woord.

“Als schepen van kunstonderwijs en oud-leerling vind ik de academie een unieke plek waar iedereen op zijn eigen tempo creatief kan groeien. Jong en oud krijgt vleugels in onze academie. Met muziek, woord en beeld bereiken we 1.800 leerlingen waarvoor het stadsbestuur de gebouwen, de secretariaatsmedewerkers en de omkadering zoals instrumenten en materialen voorziet. Dit is een warme kweekvijver voor onze kunstenaars van morgen die we graag blijven ondersteunen”, zegt schepen van Kunstonderwijs, Griet Vanryckegem.

Met ‘present’ wordt bedoelt: kunst maken is tonen. De leerlingen muziek en woord gingen op zaterdag 11 februari langs in de academie voor beeld en omgekeerd in de vestigingen in Menen, Wervik en Kruiseke. Ze inspireerden elkaar, maakten nieuw werk of toonden hun kunsten. Een 500-tal leerlingen zullen aanwezig/present zijn in elkaars lessen om samen kunst te creëren.

Heel wat leerlingen gingen in aanloop naar deze dag aan de slag met een ‘present’-doosje dat ze creatief onder handen namen en/of vulden met een leuk ‘presentje’: een mini-instrument, kunstwerkje, wens, gedicht of lied. Alle doosjes werden verzameld en tentoon gesteld op de expo ‘Present in a box’ in de Academie voor Beeld. De leerlingen en het schoolbestuur zetten dus naar aanleiding van de Dag van de Academies hun kunnen en talenten op een originele manier in de kijker.

(Nicolas Verhaeghe)