Fantasia is blijvende herinnering aan Albrecht Rodenbach in Roeselare

Op De Munt werd een blijvende herinnering aan Albrecht Rodenbach onthuld dat de naam van zijn gedicht Fantasia draagt. Deze bijzondere waterpartij werd uitgewerkt door stadsgenoot én beeldhouwer Isidoor Goddeeris.

Een volledig herdenkingsjaar lang omhelst Stad Roeselare en de vzw Albrecht Rodenbach op allerlei manieren zijn grootste schrijver. Albrecht Rodenbach schreef het gedicht ‘Fantasia’ in zijn laatste levensjaar, de zomer van 1879. Het begint met de woorden: ‘Het drijven watten wolkskens van zonlicht doorboord…’ Een jongeman ziet watten wolkjes drijven aan de blauwe hemel en projecteert er zijn fantasieën, zijn droomwereld in. Dit project is een literaire kapstok voor een ode aan de gevierde schrijver Rodenbach die slechts 23 jaar werd, maar vooral voor een hedendaagse ode aan jeugdige fantasie, dromen, durf en creativiteit.

Carrara-marmer

“Met dit project zijn we een jaar of zeven bezig geweest”, vertelt Lieven Bonte van de vzw. “Rodenbach heeft dit gedicht op zijn sterfbed geschreven. Persoonlijk vind ik dit één van zijn mooiste werken. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om dit boven een parkeergarage te realiseren.” Deze dubbele ode werd beeldend uitgewerkt met een waterpartij die een witgrijze wolk in Carrara-marmer weerspiegelt. “Isidoor Goddeeris heeft een atelier in Carrara en is deze brok natuursteen daar beginnen bewerken. Daarna werd het naar Roeselare gebracht om het hier af te werken. Hij concipieerde een vloeiend watervlak dat een marmeren droomwolk draagt en weerspiegelt. Symbool van verbeelding, droom en fantasie.”

De passende locatie werd gevonden op De Munt, pal voor de ingang van ARhus, het Albrecht Rodenbach Huus. “Het is een soort eerbetoon voor het verdwenen sterfhuis van Albrecht in de Noordstraat bij de ingang van De Munt en een aanvulling op het al 112 lentes tellend blauwvoetstandbeeld op het de Coninckplein.” Heel bekend Roeselare was aanwezig. De Rumbeekse jongerendrumband van St.Cecilia zorgde tijdens de onthulling voor de muzikale noot. Ook enkele studentenverenigingen uit Leuven, Gent en Hasselt waren naar De Munt afgezakt. Aansluitend was er in de Sint-Amandskerk een Fantasiafeest met poëzie van stadsdichter Edward Hoornaert, een film door Raoul en Nikolaas Boucquey en muziek van Yves Bondue en Boom’n van de weireld.