Familie brengt eerbetoon aan overleden Gino (53) met muurschildering: “Zo blijft mijn broer altijd bij ons”

De werken van The Crystal Ship lokken veel toeschouwers, maar voortaan heeft Oostende een extra kunstwerk van de Oostendse street artist Siegfried Vynck met een wel heel bijzondere betekenis. Zo liet de familie Vangheluwe op initiatief van hun broer Teddy een portret maken van de oudste broer van het gezin, Gino. Hij overleed vorig jaar op 53-jarige leeftijd na een hartaanval. Het prachtige eerbetoon krijgt heel wat mooie reacties.

Na het overlijden van hun ouders beslisten Wendy, Gino en hun broers en zussen dat hun broer Teddy in het ouderlijk huis mocht blijven wonen. Door zuurstoftekort bij de geboorte heeft Teddy een mentale beperking. “Mama en papa zorgden vroeger altijd voor hem, maar nadat mama drie jaar geleden overleed nam Gino die taak over. Teddy kan wel alleen zijn, maar hij heeft extra ondersteuning nodig. Gino ging daarom elke dag langs”, vertelt zus Wendy.

Hartaanval

Vorig jaar in juli overleed Gino heel plots. “Hij kreeg een hartaanval en plots was hij weg. Dat was een hel voor ons allemaal, maar zeker ook voor Teddy. Gino was zijn beste vriend. Uit dankbaarheid voor wat Gino voor hem gedaan had kwam hij op het idee om een mooi portret te laten maken. We hebben eerst aangeklopt bij de stad Oostende of er iets mogelijk was via de dienst cultuur maar toen dat niet lukte bracht schepen Silke Beirens, die in de buurt woont, ons in contact met Siegfried Vynck. Hij heeft lang met ons gepraat. Hij heeft niet alleen een prachtig portret gemaakt van Gino, maar ook zijn levensverhaal er in verwerkt.”

“Veel mensen zijn verward over de kip, maar Gino hield kippen op een stukje grond in de Hendrik Baelskaai”

Het portret van Gino werd aangevuld met een vissersboot. “Gino was jarenlang visser. Hij werkte ondertussen bij het Loodswezen, maar de visserij was iets wat hij heel graag deed. Daarnaast rookte hij ook zalm. Veel mensen zijn verward over de kip, maar Gino hield kippen op een stukje grond in de Hendrik Baelskaai. Veel mensen passeerden hier en het werd al snel het kippenpleintje genoemd. Bovenaan rechts is ten slotte nog een stukje van mijn mama te zien. Ze heeft tegen de kleinkinderen gezegd dat ze zou terugkeren als een vlinder na haar dood. Als de kinderen een vlinder zien, dan moeten ze aan haar denken. Op die manier is ze ook aanwezig op de muur.”

Veel belangstelling

De grote muur op de hoek van de Constant Permekelaan en de Waterwerkstraat in Oostende trekt ondertussen al veel belangstelling in de buurt en daarbuiten. “Het is mooi dat onze broer op die manier blijft voortleven. We zullen hem sowieso altijd blijven herinneren. Ik zag hem elke week en mis hem nog altijd. Zeker Teddy wordt elke keer emotioneel als hij naar de schilderij kijkt. Het is dan ook zeer goed gelukt. Chapeau voor Siegfried, want het is echt Gino. We zijn heel erg tevreden dat het zo’n mooie muur is geworden en dat de grijze muur van ons ouderlijk huis op die manier werd aangekleed.”

Leuke buurt

Vrijdag wordt de muur ingehuldigd met familie, vrienden en buurtbewoners. “Dit is echt een fantastische buurt. Teddy zit vaak buiten met zijn waterpijp en hij kent iedereen en iedereen kent hem. Veel buren helpen hem en als er iets is nemen ze meteen contact op met ons. Iedereen hangt hier aan elkaar.”

Ondertussen heeft de jongste broer Peter de taak van Gino overgenomen. Hij komt elke dag eens langs bij Teddy. “Ik doe nog altijd de boodschappen en kijk voor zijn gezondheid. Ik ben blij dat we als familie samen voor hem kunnen zorgen.”