Fabienne Vandamme stelt werk tentoon in de bib: Een zoektocht in keramiek

Fabienne Vandamme stelt de hele maand juni enkele tientallen keramieken tentoon in de bibliotheek. “De keramieken die ik maak zijn het resultaat van een zoektocht. Ik laat me inspireren door wat ik zie én door mijn verbeelding”, zegt de autodidactische kunstenares.

Fabienne (60) woont in de Kokelarestraat in Izegem. Ze is de partner van Jan Hernalsteen en de moeder van Sofie, Sarah en Michiel. Ze was directiesecretaresse bij Turbo’s Hoet.

“Ik ben al vele jaren creatief bezig, met onder andere bloemschikken en handwerkjes maken”, zegt Fabienne. “Ik knutsel graag en maakte vroeger bijvoorbeeld al een houten poppenhuis, ik wilde ook iets met glas doen… Ik ben gewoon al vele jaren bezig met een vorm van kunst.”

Dankzij dochter

“Drie jaar geleden werkte ik voor het eerst met klei. Mijn dochter Sofie, die potten in klei draait, was daartoe de aanleiding. Maar potten draaien zag ik niet zitten. Ze gaf me een brok klei, waarmee ik begon te experimenteren. Ik had in een keramiekwinkeltje in Brugge een beeldje gekocht dat de naam Kasper had, en mijn eerste beeldje in klei was wat je een soort ‘Kasper bis’ zou kunnen noemen. Nadien liet ik het bakken en glazuurde het zelf. Ik volgde enkele workshops bij keramiste Nele Samyn in Ardooie en doe dat nog af en toe om altijd maar beter te werken.”

Nele is een échte autodidact, die stap voor stap haar technieken verbetert.

“Ik experimenteer graag met kleuren, vormen en kleisoorten. En ik pin me niet vast op één thema. Mijn inspiratie ontspringt vooral aan wat ik zie en vloeit voort uit mijn verbeelding. Ik heb al tientallen beeldjes gemaakt, soms gedetailleerd, soms heel eenvoudig. Figuratieve beeldjes, grillige bladvormen, vazen, schalen, potjes …“

Op zolder

“Ondertussen heb ik mijn eigen atelier op zolder en heb ik ook een eigen bakoven. Van zodra ik de klei voel in mijn handen, wil ik verder doen met boetseren en trek ik me terug op zolder. Maar er zijn ook momenten dat ik de keramiek loslaat en schilder: aquarellen, maar die zijn niet te zien in de bib.”

Fabienne stelt nu in de bib een allereerste keer tentoon. “Enkele tientallen keramieken. Voor de gelegenheid heb ik alle werken een naam gegeven. Dat is iets wat ik normaliter nooit doe, maar het klinkt wel goed: Zomerbries, Bailando (een liedje van Julio Iglesias), Tango, Fragola (het Italiaans voor aardbei), Kleine Prins, Waternimfen Doris en Calypso, uiteraard mijn eerste beeldje Kasper, en nog tientallen andere keramieken…”

De werken van Fabienne Vandamme zijn te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek.