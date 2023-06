Expositie Renate Verbrugge en Christian Lauer groot succes

Nog tot en met maandag om 19 uur exposeren de wereldbefaamde kunstenaars Renate Verbrugge en Christian Lauer hun werken nog in het Koetshuis in Park Baron Casier in Waregem.

Kunstliefhebbers kunnen vandaag en morgen het werk van de naar Nieuw Zeeland uitgeweken Tiegemse Renate Verbrugge en Christian Lauer nog aanschouwen. “We kunnen niet anders dan heel tevreden zijn met de opkomst”, vertelt ex-radioloog Christian Lauwer, die zijn kunst creëert op basis van oude röntgenfoto’s. “Gisteren was het over de koppen lopen. Vandaag verwacht ik door de koopzondag in Waregem ook heel wat liefhebbers. Ons publiek bestaat uit passanten en echte art-liefhebbers. “Mijn werk weerspiegelt de persoonlijke ervaring van meer dan 30 jaar radiologie”, vertelt de 81-jarige kunstenaar. “De bron van mijn inspiratie is de fascinerende anatomie van de mens, die als uitgangsbasis dient om de mens op een nieuwe innovatieve wijze toegankelijk te maken voor de toeschouwer. Gezondheid is een hoeksteen in onze maatschappij, de kunst kan mensen inspireren om anders te denken over gezondheid, medicijn en het leven”.

“Mijn kleinere beeldhouwwerken zijn praktisch altijd ronde, gestileerde vrouwelijke naakten, vaak in grappige of speelse houdingen”, gaat Renate verder. “Mijn monumentaal werk is bijna altijd abstract, en vaak organisch. Deze dualiteit is kenmerkend voor mijn werk. Figuratief of abstract, de uitdaging is om zachtheid, sensualiteit te creëren uit een harde materie zoals steen. Ik werk alleen met hardsteen zoals graniet, arduin en marmer. In het Koetshuis, dat overigens een formidabele locatie is, stel ik om de twee jaar tentoon. Deze locatie is echt uniek te noemen. Nergens kunnen kunstenaars hun werk hier zo toegankelijk aan het grote publiek laten zien. We mogen heel tevreden zijn met deze expositie.”