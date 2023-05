Expositie brengt warm eerbetoon aan Kasper

Een warm eerbetoon aan Rudi Trypsteen, de overleden keramiekkunstenaar Kasper. Dat is de bedoeling van de expositie van zijn werk, die van zaterdag 6 mei tot en met zondag 27 augustus in het Museum Torhouts Aardewerk loopt. Zijn oeuvre bestaat uit geboetseerde beelden van de werkende mens en de belangrijke facetten in het leven, zoals afstuderen en trouwen.

Rudi, geboren in april 1956, woonde in de Zonstraat op de wijk Sint-Henricus, waar hij zijn thuisatelier had. Hij runde jarenlang een eigen winkeltje met tentoonstellingsruimte in de Wijngaardstraat in Brugge, in de schaduw van het Begijnhof.

Ook wandkeramieken

Kaspers werk, met onder meer de uitbeelding van diverse beroepen, spreekt aan door het volkse karakter en de grote herkenbaarheid. Hij maakte graag karikaturale beelden met een ferme scheut humor. Toch is zijn werk veelzijdiger dan dat. Hij creëerde ook eigenzinnige wandkeramieken over de almaar ingewikkelder wordende wereld met zijn uitgebreide communicatiekanalen en netwerken en het effect daarvan op ons bestaan. Voorts boetseerde hij, geïnspireerd op de bootjes die op de Brugse Reien varen, toeristenbootjes met bekende figuren als passagiers.

Evenzo liet Kasper zich inspireren door de modewereld. Zo ontstonden zijn fashionista’s: vrouwen die de mode op de voet volgen. Hij maakte er Rubensiaanse dames van, rondborstig, voluptueus, breedheupig en toch op en top modebewust. Ieder van die fashionista’s heeft haar eigen karakter, maar allemaal stralen ze een onweerstaanbare levensvreugde uit.

“De toegang tot de tentoonstelling is gratis”, zegt schepen van Cultuur Lieselotte Denolf. “Samen met Rudi’s vrouw Mieke Depuydt en hun dochters Femke en Fleur hopen we op een grote publieke belangstelling. In mei en juni is het Museum Torhouts Aardewerk open op woensdag, zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur. In juli en augustus is dat van woensdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.30 uur. Voor de kinderen hebben we een apart parcours uitgewerkt met leuke opdrachten.”

Therapie na zwaar ongeval

Rudi was oorspronkelijk uit Roeselare afkomstig. Hij ging zich op de Torhoutse wijk Sint-Henricus vestigen, eerst op een klein hoevetje, daarna in de Zonstraat. Eind jaren zeventig kreeg hij een zwaar ongeval met zijn motorfiets en moest ongeveer een jaar revalideren. Als therapie begon hij te boetseren en keramiek te maken. Zo kneedde hij zonder het te beseffen aan zijn latere beroep. Aanvankelijk creëerde hij banale dingen in klei, zoals een boekentas, een viool of een conservenblik, maar geleidelijk aan schakelde hij over op de mens. In de weekends trok hij gedurende vier jaar naar Poperinge om er academie te volgen.

Hij leerde een keramist kennen die beeldjes van volksfiguren maakte en begon zelf toegankelijke, vlot verkoopbare beeldjes van ambachten en beroepen te maken. Vanaf zijn huwelijk in 1982 besloot hij met zijn keramiek zijn brood te verdienen.