Expo van unieke zichten op het landschap in Kemmelse chalet

In de chalet in de Reningelststraat in Kemmel loopt nog tot en met zondag 8 oktober de tentoonstelling ZICHT-en, samengesteld door curator Christophe Dehaene uit Kemmel. Op een unieke locatie kan je genieten van het werk van een tiental kunstenaars die hun visie over en hun kijk op het landschap weergeven.

Het zijn kunstenaars van over heel Vlaanderen die hun werken de komende weken tentoonstellen in de chalet. “Zowel op de gelijkvloerse verdieping als in de kelder”, duidt de Kemmelse curator. “De kelder is een ruimte om een speciale sfeer te creëren en zeker niet alledaags voor een tentoonstelling.”

Van Christophe Dehaene worden foto’s getoond die genomen werden tijdens een reis naar Amerika. “Op de kamer van het motel nam ik van binnenuit foto’s van wat ik buiten zag. Dit werd mijn reisverslag. Later vond ik in een geschreven reisverslag van een Amerikaanse reiziger de gepaste teksten voor bij de foto’s.”

Parkwandelingen

In het kader van de Expo ZICHT-en worden ook enkele parkwandelingen georganiseerd in de onmiddellijke omgeving. “Op deze wandelingen nemen drie verschillende landschapsarchitecten je mee in hun verhaal en visie op landschap. Ze geven ons een inkijk op landschapsarchitectuur: een zoektocht naar het samengaan in één ontwerp van het gebruik, de schoonheid, het verleden en de natuur. Ze doen dit telkens in een Heuvellands park, waar ze aan het werk zijn of waren.”

Startuur

De wandelingen starten telkens aan de chalet om 15 uur. Op zaterdag 9 september is dat naar het Warandepark met met landschapsarchitect Geert Bossaert. Op zaterdag 16 september naar de parkbegraafplaats met landschapsarchitect Christian Vermander.