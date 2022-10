Expo ‘Uit het goede hout geklost’ in kasteel Dominiek Savio

Nog een week kun je een bezoek brengen aan de gratis tentoonstelling ‘Uit het goede hout geklost’ waar bewoners van Dominiek Savio hun prachtwerken tonen. Dertig mensen uit atelier ‘kant’ tonen hun werk op een unieke locatie.

“Eigenlijk begon alles in 2019 wanneer we in Mortsel een expositie van kantklossers gingen bezoeken. Na het zien van die prachtige werken kwamen we op het idee om zelf ook een tentoonstelling te organiseren, want wij hebben ook heel wat moois in huis. De mensen met een fysieke beperking die kantklossen als dagbesteding kozen bij Dominiek Savio hebben alles zelf gemaakt en georganiseerd. De volwassenen bedachten welke werken ze zouden maken en tentoonstellen, maar ook de praktische organisatie van de expositie. We werkten eigenlijk drie jaar aan dit resultaat en het moest er eigenlijk al eerder van komen, maar door de lockdown werd de expositie uitgesteld tot nu”, aldus atelierbegeleiders Lieve en Daphne.

Expo in uniek kasteel

Atelier ‘kant’ wil vooral naar buiten komen met de talenten van de mensen. De unieke locatie waar de expositie doorgaat, is zeker een troef. Het kasteel van Dominiek Savio, waar normaal gezien de directieleden hun kantoor hebben, is een karaktervol kasteel. “De directie was zo vriendelijk om even te verhuizen zodat onze tentoonstelling hier kon plaatsvinden. Het unieke kader is zeker een meerwaarde. We willen anderzijds ook onze mensen tonen dat hun werk gezien mag worden. Iedereen kan leren kantklossen, ook mensen waar het motorisch wat minder gaat. We zoeken aanpassingen waardoor het voor iedereen mogelijk is om een prachtwerk te maken”, gaan de begeleidsters verder.

Geen vrouwenzaak

Tussen de klantklossers zijn ook drie mannen actief aan de slag. “Kantklossen is zeker niet alleen voor vrouwen. We hingen aan sommige werken ook QR-codes waar je ons een woordje uitleg hoort geven over het werk. We vinden het kantklossen erg fijn om te doen, maar dat we nu exposeren is echt de max. We hopen veel volk te mogen verwelkomen. De expo is trouwens gratis op elke werkdag ’, besluit Luc. (EVG)