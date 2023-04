Expo TWENTY 4 SEVEN toont zeven eindwerkers Fotokunst in Ruimte voor Kunst 4n20 in Kortrijk

Op 29, 30 april en 1, 5, 6 en 7 mei tussen 11 en 18 uur kan je het fotowerk van Katelijn Schietgat, Koen Dewaele, Gregory Vlieghe, Stijn Seys, Hilde Vervaeke, Stijn Verstraete en Maarten Caesens bekijken in de expositieruimtes van 4n20 in de Jakob Van Arteveldelaan 24.

De fotografen treden als groep buiten de muren van Academie Kortrijk en tonen momentopnames binnen het boeiende traject dat ze hebben afgelegd. “We leiden jullie mee doorheen onze wereld die blijft draaien, 24 op 7. Samen reizen we van het onbestemde naar het concrete, van het natuurlijke naar het samengestelde en van het geïsoleerde naar het collectieve”, licht Maarten Caesens toe. Zeven individuen verbinden zich binnen één tentoonstelling: TWENTY 4 SEVEN.

Passie voor fotografie

“We zijn zeven eindwerkers die gedreven en gepassioneerd zijn door fotografie. Zoals de naam van de tentoonstelling weggeeft, zijn we daar continu mee bezig. We zochten zelf deze locatie uit en het moest nu wel net lukken dat deze expositieruimte ook 4n20 heet”, zegt Gregory. Allen hebben een vijfjarig traject erop zitten bij de academie, met uitzondering van Koen en Katelijn, zij kloppen af op zeven jaar omwille van twee specialisatiejaren. “Door corona hebben wij geen volwaardige eindexpositie kunnen houden vandaar dat wij nu bij deze groep aansluiten”, zegt Koen. Er is geen rode draad tussen de werken. De tentoonstelling is opgebouwd uit verschillende thema’s per individu, elk met zijn of haar eigen specialiteit. “We zoeken onze eigen identiteit. Het is verrassend om de verscheidenheid te zien in ieders werk. Dat is heel boeiend. Wat ons wel verbindt, is een zekere diepgang. Het werkt verstillend”, zegt Koen. Hilde onderstreept dat Academie Kortrijk haar studenten enorm uitdaagt. “We worden voortdurend gemotiveerd om verder en dieper te gaan en onze stijl te zoeken.”

Unieke kantjes

Met de expositie TWENTY 4 SEVEN toont Gregory documentairefotografie. “Ik bekijk België in al zijn unieke kantjes. In eigen land vind je ook heel veel exotische beelden.” Koen brengt met zijn detailwerk het fascinerende van het alledaagse. Katelijn koos ervoor om met natuurbeelden te werken rond het thema eenzaamheid. De analoge zwartwit werken van Hilde tonen de schoonheid van imperfectie. “Ik gebruik de gebreken van een analoog toestel zoals dubbele beelden en vuiligheid.” Maarten werkt rond depressie. “Iets wat ikzelf heb ervaren. Mijn fotografie was een middel, een wandelstok om op te steunen.” Een externe jury zal de tentoonstelling met de eindwerken evalueren.