Expo ‘Tussen H-oud-t en nieuw’

Bevriende kunstenaars samenbrengen in zijn eigen werkatelier met een uitzonderlijke opdracht. Dat doet Jan Cauwelier tijdens de komende twee weekends. “Ik heb hen gevraagd om echt ‘out-of-the-box’ te denken.”

Jan Cauwelier is al jaren bezig met het recycleren van bestaande meubelen en gebruiksvoorwerpen, en die te herwerken tot een nieuw concept. Zo worden betonblokken lampenvoeten of gebruikt hij oude lederen riemen uit de industrie om er spotjes mee te versieren. “Ik ben altijd op zoek naar oude maar nog bruikbare voorwerpen. Ik zie er vaak dingen in die anderen niet zien, wat voor de kijker verrassende resultaten oplevert”, aldus Cauwelier.

“Sinds vorig jaar heb ik de voorraad oude spullen die ik verzamelde op rommelmarkten samengebracht in een nieuw atelier in de Beversesteenweg. Meteen kwam het idee om hier ook te exposeren. Ik vond vier collega’s bereid om eens totaal iets anders te doen.”

“Nele Verbeke, Martine Platteau, Darry Plouvier en Christophe Dehaene hebben elk hun specialiteit. Meestal schilderen of etsen ze of werken met metaal of met de meer hedendaagse multimediakunstvormen. Voor deze tentoonstelling die ik titel tussen H-oud-t en nieuw gaf, heb ik hen gevraagd om nieuw werk te creëren. Hun werken krijgen een mooie plek op de zolderruimte van mijn atelier.”

De vijf kunstenaars exposeren tijdens twee weekends. Op 17 en 18 september en op 24 en 25 september is het atelier in de Beversesteenweg 147 open van 10 tot 18 uur. Op vrijdag 16 september is dat van 19 tot 22 uur.