Expo Schoen.Passie. stelt honderden exemplaren tentoon in Eperon d’Or: “Omdat ik zulke kleine voeten heb, werd verzamelen een obsessie”

Vrijdagavond ging in museum Eperon d’Or een nieuwe en unieke tijdelijke tentoonstelling van start. Die is opgebouwd rond de omvangrijke collectie van Frieda Dauphin-Verhees uit Antwerpen en Louis Henrard uit Luik, die hun verzameling schoenen schonken aan het museum. De succesvolle expo Sneakers Gold die recent afliep, krijgt zo een waardige opvolger.

“De expo Schoen.Passie. is gewijd aan fascinatie voor damesschoenen met hoge hakken en geeft niet alleen een goed overzicht van de schoenenmode door de jaren heen, maar biedt ook een boeiende inkijk in de persoonlijke verhalen van de twee verzamelaars: Frieda Dauphin-Verhees en Louis Henrard”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Frieda Dauphin-Verhees begon haar loopbaan als kleuteronderwijzeres. Na het overlijden van haar moeder verliet ze het onderwijs en ging werken in het legendarische café ‘De Muze’, op de Melkmarkt in Antwerpen. Dat café was een echte ontmoetingsplaats voor kunstenaars, muzikanten en schrijvers. Op een dag vroeg een vriend aan Frieda of ze kostuums wilde ontwerpen voor een film. Frieda had nooit een mode-opleiding gevolgd, maar dankzij haar talent en improvisatievermogen bracht ze de opdracht tot een succesvol einde. Het was meteen de start van een nieuwe, creatieve en succesvolle carrière als kostuumontwerpster voor film en theater”, aldus conservator van Eperon d’Or Leen Breyne.

Oxfam

Frieda heeft een kleine schoenmaat (32) en ondervond daardoor altijd veel moeite om gepaste schoenen te vinden, in alle betekenissen van het woord. Haar levenslange zoektocht naar mooie en draagbare schoenen groeit gaandeweg uit tot een passie voor het verzamelen van schoenen, vooral die met hoge hakken. “Omdat ik zulke kleine voeten heb, moest ik altijd tevreden zijn met wat er beschikbaar was in mijn maat, ook al paste dat niet bij mijn kleren”, vertelt Frieda.

Het verzamelen werd voor haar een obsessie en ze kocht geregeld schoenen in tweedehandswinkels. “Ik kocht schoenen bij Oxfam voor bijna niets, gewoon omdat ze mooi waren, ook al waren ze uit de mode. Later kocht ik dan schoenen in grotere maten aan, zodat ze voor mij draagbaar werden. Ik werkte daarvoor samen met een schoenmaker.”

Zoveel jaar later is haar verzameling een van de meest bijzondere in België, met talloze modellen die vooral getuigen van het vakmanschap en de elegantie van hoge hakken. Na jaren verzamelen en nadat haar neef en ereschepen van Cultuur in Antwerpen Philip Heylen contact opnam met schepen Kurt Himpe, besliste Frieda om haar collectie over te dragen aan het museum Eperon d’Or.

Lievelingen

Er worden honderden schoenen tentoongesteld. © GF

“Ik ben heel blij dat het museum mijn schoenen wilde hebben”, verklaart ze trots. “Ik heb slechts een paar schoenen uit mijn collectie bijgehouden, naast mijn bed, maar mijn lievelingen zijn nu in het museum. Fantastisch!”

Luikenaar Louis Henrard raakte al op jonge leeftijd gefascineerd door schoenen met hoge hakken. Zijn vroegste herinnering is verbonden aan zijn schooljuf uit het derde leerjaar, mevrouw Sacré, die steevast voor de klas staat op hoge hakken. “Ik heb het geluk gehad van te kunnen opgroeien in een tijd van optimisme en voorspoed na de Tweede Wereldoorlog”, herinnert Louis zich. “De jaren 1950, 1960 en 1970 waren een echte bloeiperiode voor auto’s, muziek, cinema, huishoudartikelen, … maar zeker ook voor schoenen met hoge hakken. Verkoopsters, kapsters, stewardessen en cinemahostessen droegen in die zalige tijd allemaal hoge hakken.”

Christian Dior

Louis Henrard volgde een opleiding tot verpleger en werkt zijn hele loopbaan in het ziekenhuis in Seraing. In de jaren 90 begon hij actief schoenen te verzamelen, van pumps tot sandalen, uit verschillende tijdperken en van diverse merken.

Gedurende 25 jaar groeide zijn verzameling voortdurend aan, door vondsten op rommelmarkten, koopjes in winkels, aanbiedingen van handelaars en geschenken van vrienden en buren.

Zijn collectie omvat meer dan 2.500 verschillende modellen, waaronder spectaculaire ontwerpen van topmerken zoals Christian Dior maar ook meer bescheiden schoenen uit warenhuizen. Het brede scala aan verzamelde schoentypes, hakken en materialen biedt een rijke en gevarieerde kijk op de evolutie van schoenenmode. “Ik ben altijd aangetrokken geweest tot de esthetiek van hoge hakken. Ik heb nog nooit een psycholoog opgezocht om die bijzondere passie van mij te onderzoeken en te proberen verklaren”, lacht Louis. “Maar ik maak me er ook helemaal geen zorgen over. Ik hou simpelweg van dit typische accessoire, een symbool van vrouwelijkheid en elegantie!”