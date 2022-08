Expo over rijke geschiedenis wijk Molenaarelst

Ter gelegenheid van de wijkkermis van de Molenaarelst wordt een tentoonstelling georganiseerd over de rijke geschiedenis van de wijk. De werkgroep kreeg daarvoor de medewerking van CO7 en de gemeentelijke cultuurraad

“Destijds was de Molenaarelst – in de volksmond De Marul – een echte levensgemeenschap op zich. Men had in de wijk een school, een kapel, bakker, slager, winkels, cafés en ook een heel actief en rijk verenigingsleven. Kortom, de wijk had niemand nodig”, klinkt het bij de werkgroep die bestaat uit Luc Blondeel, Rik Dequae, Vincent Toebaert, Annelies Swaenepoel en Filip Landuyt. “Deze rijke geschiedenis konden we niet verloren laten gaan. We hadden al eerder iets gepland, maar corona gooide toen roet in het eten.”

Twee jaar al, is de groep bezig met het verzamelen van foto’s en voorwerpen en het voeren van gesprekken met de inwoners en vroegere bewoners van de wijk.

Drie dagen te zien

“De belangstelling was en is heel groot. Elke dag komen er nog zaken bij. We hebben een strenge selectie moeten doorvoeren, zodat er zeker nog materiaal is voor de toekomst. Het is de bedoeling dat we nu alles inzamelen en later ook virtueel en digitaal opslaan. Zo blijft het bewaard voor de toekomst en komen er misschien na ons ook nog gebeten Marullenaars die de collectie willen uitbreiden”, klinkt het enthousiast.

De tentoonstelling, die te bezichtigen is op 5, 6 en 7 augustus in de feesttent in de Spilstraat in Zonnebeke, werd opgebouwd aan de hand van thema’s als onderwijs, verenigingsleven, sport, kunst, kapel, grensarbeid, oorlog, enzovoort. “Graag hadden we de tentoonstelling langer laten lopen, maar jammer genoeg hebben we daarvoor geen locatie. Aan de reacties te horen wordt de tentoonstelling wel een voltreffer, met heel veel bezoekers.”

Monument

Binnenkort krijgt de Molenaarelst ook zijn monument. Tijdens de kermis is er ook de onthulling van erfgoedhalte CO7. “Volgend jaar in maart komt er als monument de bewaarde toren van de verdwenen kapel. “De toren werd gerestaureerd en krijgt volgend jaar rond Pasen zijn definitieve plaats in de wijk. Bij de toren komen de panelen die nu bij de erfgoedhalte zullen staan. Deze zal plechtig ingehuldigd worden, met de muziekkorpsen van Zonnebeke en Beselare die de mars van de Molenaarelst zullen spelen – want die bestaat ook.” (NVZ)