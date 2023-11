Expo over Anna Boch overtreft stoutste verwachtingen met 93.000 bezoekers en reist nu door naar Bretagne

De expo ‘Anna Boch, een impressionistische reis’ sloot de deuren in Mu.ZEE Oostende. De tentoonstelling, die van start ging op 1 juli, bracht hulde aan een vrouwelijke kunstenaar die zo vaak werd geïnspireerd door het licht, de beweging en de subtiele tinten van de zee en de natuur. De tentoonstelling van Mu.ZEE, gecureerd door Virginie Devillez en Stefan Huygebaert, reist door naar het Musée de Pont-Aven in Bretagne.

Succes voor Mu.ZEE en voor Oostende

50.000 bezoekers was het voorzichtige streefdoel van Mu.ZEE, maar het definitieve cijfer overtreft de stoutste verwachtingen: maar liefst 93.398 bezoekers vonden de weg naar Anna Boch, Mu.ZEE en Oostende. Anna Boch is zo ongetwijfeld een stuk bekender geworden onder de Belgische bevolking. Mu.ZEE zag met deze tentoonstelling immers ook een belangrijke toename van bezoekers uit Wallonië. Dit mag niet verwonderlijk klinken aangezien de roots van Anna Boch in Wallonië liggen, meer bepaald in La Louvière. Ook de Oostendse horeca en middenstand deelden mee in het succes: zij stelden een gevoelige stijging vast van klanten. Naast de grote persbelangstelling in eigen land, besteedde eveneens de Franse, Duitse en Nederlandse pers uitgebreid aandacht aan deze uitzonderlijk kunstenaar, wat dan weer resulteerde in een verhoogd aantal buitenlandse bezoekers.

Vanwaar dit grote succes?

Dominique Savelkoul, directeur: “Anna Boch was niet zo maar een tentoonstelling over een impressionistische kunstenaar. Het hele team heeft keihard gewerkt om van deze tentoonstelling een megasucces te maken. Het verhaal klopte dan ook. Het was de ontdekking, na grondig wetenschappelijk onderzoek, van een sterke vrouw haar tijd ver vooruit op vele niveaus: intellectueel, artistiek, filantropisch. Ze schilderde, maar was eveneens een getalenteerde musicus. Het mecenaat lag haar nauw aan het hart: ze steunde jonge musici en stond klaar om minder gefortuneerde kunstenaars te helpen. Anna Boch maakte ook naam als kunstverzamelaar. Ze kocht toen al werk van impressionistische kunstenaars die nu miljoenen halen op veilingen, waaronder dat van van Gogh. Tevens reisde zij door Europa met haar eigen wagen, een Minerva, wat tamelijk uniek was in die tijd. Kortom, een vrouw die intrigeert en die ik – waarschijnlijk samen met onze meer dan 93.000 bezoekers – echt wel heel graag had willen leren kennen.”

En nu Ensor!

De sluiting van de Anna Boch tentoonstelling brengt geen rust voor Mu.ZEE, dat in volle voorbereiding is van een volgende grote tentoonstelling Rose, Rose, Rose à mes yeux. James Ensor en het stilleven in België van 1830 tot 1930. Deze tentoonstelling opent op 16 december en zal lopen tot 14 april 2024. Hiermee geeft Mu.ZEE het startschot voor het feestjaar Ensor2024, dat vooral in Oostende en Antwerpen zal gevierd worden.