Expo ‘Mysterie Vrouw – Natuur’ in de Keunekapel

Al zijn hele leven is Henri Lemineur (81) gefascineerd door de natuur en de mysterieuze schoonheid van de vrouw. Zijn expo in de Keunekapel is een fotoreportage van een vrouwelijk naaktmodel op diverse plaatsen in Koksijde.

Henri Lemineur groeide op in het Waalse Libramont, waar de bossen zijn speelterrein waren en zijn liefde voor de natuur ontstond. Daar raakte hij ook gefascineerd door de Ardenner trekpaarden. Na zijn opleiding sociale communicatiewetenschappen met specialisatie fotografie en publiciteit belandde hij in het Portugese Porto. Sinds heel wat jaren woont Henri in Koksijde, de ideale plek waar hij zijn liefde voor de natuur, de zee en trekpaarden kan combineren. Hoewel iedereen Henri kent van zijn foto’s van de garnaalvissers te paard, gooit hij het in deze tentoonstelling over een heel andere boeg. “Tijdens een van mijn gesprekken met mijn vriend wijlen Walter Vilain heb ik zijn idee om een vrouwelijk naakt in de natuur te schilderen, omgezet in een fotoreportage”, vertelt Henri. “Dat was niet evident: ik wilde geen professioneel model en ook geen piepjonge vrouw. Het werd een rijpere dame van 55 jaar, die anoniem op de foto’s staat, en het werden dus ‘rugzichten’. We moesten ook rekening houden met de weersomstandigheden en nieuwsgierige blikken vermijden. De gekozen omgeving en het lichaam zijn in symbiose met elkaar. Het mysterie wordt niet ontsluierd, het mysterie blijft, spreekt ons aan en roept vragen op…”

Henri fotografeert digitaal, altijd vanuit de losse hand. “Ik retoucheer nooit foto’s, ik toon de werkelijkheid zoals ze is. Fotograferen is voor mij: gevoel, liefde, intuïtie, kadreren, nieuwsgierigheid, het ontdekken van het onverwachte… Een foto is een moment van vluchtige schoonheid, een fractie van een seconde voor alles weer verandert, een ‘coup de foudre’, een klik, het resultaat van wat ik heb gezien en gevoeld, maar ook van wat ik niet zag en pas achteraf ontdek.”

Ideale schoonheid

Als kind was Henri al gefascineerd door ‘de vrouw’. “Ze staat symbool voor schoonheid en mysterie. De naakte vrouw op mijn foto’s weerspiegelt mijn visie van de ideale schoonheid van het vrouwelijke lichaam. Alles ontstaat in de buik van de vrouw… Daar ligt voor mij het mysterie en de schoonheid van de vrouw die het heelal is.” Tot zondag 12 november in de Keunekapel, H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald. Elke dag te bezoeken van 14 tot 18 uur, behalve op maandag. Vrije toegang.