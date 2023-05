Expo met wereldberoemde kunst uitgebeeld door kinderfiguurtjes komt naar Knokke-Heist

De expo ‘Great Art for Great Kids’ strijkt deze zomer neer in Knokke-Heist. De illustraties van Thaïs Vanderheyden brengen de grootste kunstwerken ter wereld tot leven, maar dan met speelse figuren. Eerder had de expo al een succesvolle passage in Brussel.

Vanaf 16 juni kunnen kinderen en volwassenen in de Visserijschool, een voormalig herenhuis in de Kursaalstraat, kennis maken met de grootste kunstwerken van de wereld op een originele manier. ‘Great Art for Great Kids’ is een expo geïnspireerd op de succesvolle boekenreeks ‘Grote Kunst voor Kleine Kenners’ van de Belgische illustratrice en schrijfster Thaïs Vandereyden. Voor één keer nemen dieren de rollen over van de figuren van beroemde schilderijen. Of het nu panda’s, biggetjes, ijsberen of nijlpaarden zijn, een complete zoo staat in de spotlights in deze expo.

Reis doorheen kunststromingen

De expo loodst je langs portretten, oude en Vlaamse meesters, de impressionisten én Vincent Van Gogh en zijn tijdgenoten. De gebroeders van Eyck, Michelangelo, Mondriaan, Mark Rothko, Keith Haring en nog vele andere kunstenaars krijgen een plek in deze expo. Wie de prentenboeken van Thaïs Vanderheyden kent, weet waar de mosterd van komt. De Belgische illustratrice en schrijfster van kinderboeken leert kinderen al langer kunst met de grote K kennen. Door van elk doek haar eigen vernuftige versie te maken, tovert Thaïs beroemde kunstwerken om tot schattige juniorversies die tot de verbeelding spreken van kunstliefhebbers van alle leeftijden.

Kinderen kunnen zich als kers op de taart ontpoppen tot echte speurders in een interactieve zoektocht die hen op een creatieve manier helpt om de wereld van de Grote Kunst beter te begrijpen. Zo worden ze échte kunstkenners. (MM)