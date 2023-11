Expo Marc Santens in Roeselare: ‘Durven Vernieuwen’

Van 29 november tot 11 december is Galerie Blomme gereserveerd voor kunstschilder Marc Santens, bekend van de vloeiende lijnen bij tekeningen van naakten, golfers, auto’s en paarden. “De laatste tijd ben ik vooral abstract gaan schilderen. Verrassend, zelfs voor mij.”

Durven Vernieuwen is de titel van de tentoonstelling van Marc Santens. “Vernieuwend is het echt wel. Men kent mij van mijn zeer realistische tekeningen en schilderijen. Het begon in de jaren tachtig vooral met naakten, geschilderd naar levend model. Ik moet er honderden geschilderd hebben. Later kwam de periode dat ik met ruiters in contact kwam en in opdracht veel paarden heb geschilderd. Vooral de vloeiende beweging van die dieren inspireerde mij. Die beweging ondervond ikzelf toen ik ging golfen en zo kwam ik in contact met een groep sportmensen die zichzelf graag op het canvas vereeuwigd zag.”

“Hetzelfde kan ik vertellen over auto’s. Liefhebbers van oldtimers zien hun lievelingswagen ook graag aan de muur hangen. Al die mensen zijn niet per se kunstliefhebbers, het gaat hen vooral over het onderwerp. Ze zijn blij met het resultaat en ik ben blij dat ik hun passie kan tekenen. Want ik ben gestart als tekenaar en ben dat nog altijd. Je kan geen flitsende bolide schilderen zonder ze eerst te tekenen.”

Zeg nooit nooit

“En toch ben ik de laatste tijd een andere weg ingeslagen. Ik schilder momenteel vooral abstract. Je had het me enkele jaren geleden moeten vertellen, ik zou het niet geloofd hebben. Maar zeg dus nooit nooit. Op vraag van mensen die me goed kennen, ben ik toch aan niet-figuratief werk begonnen en ook dat slaat aan.”

“Dé Marc Santens is wel niet helemaal verdwenen, want wie me kent ziet in de abstracte werken duidelijk mijn favoriete kleuren terugkomen. Ondertussen heb ik al heel wat nieuw werk geschilderd. Naast mijn bekende schilderijen zal de helft van de galerie gevuld zijn met nieuw abstract werk. Benieuwd wat de bezoekers er zullen van vinden. Ik breng ook enkele etsen mee die ooit op mijn eerste tentoonstelling in 1981 te zien waren. Zo kunnen de mensen zien hoe ik geëvolueerd ben”, aldus nog Marc Santens.