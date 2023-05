Expo in James Ensorhuis: ‘Gailliard bij Ensor op bezoek’

In het James Ensorhuis in Oostende start vandaag de tentoonstelling ‘Gailliard bij Ensor op bezoek’. Een boeiende confrontatie tussen het werk van beide bevriende kunstenaars.

Meteen is huiscurator en Ensorkenner Xavier Tricot daarmee aan zijn negende expo op rij toe.

“Jean-Jacques Gailliard (1890 – 1976) was een Brussels kunstschilder en graficus en zoon van de impressionist Franz Gailliard, een studiegenoot van Ensor aan de Brusselse Academie. Ook Jacques kreeg daar zijn opleiding. Gestart als symbolist met een pointilistische toets evolueerde zijn werk naar het abstracte tijdens het interbellum. Tijdens zijn vier Parijse jaren omstreeks 1920 kwam hij in contact met Pablo Picasso, Jean Cocteau, Eric Satie en Isidora Duncan. Terug in ons land evolueerde zijn oeuvre naar een abstract-geometrische vormgeving. Maar zijn hele leven bleef hij toch figuratieve schilderijen en tekeningen maken waaronder tal van Brusselse en Oostendse zichten en portretten van kunstenaars zoals James Ensor, die hij dikwijls bezocht, maken.”

De expo getuigt dan ook van de wederzijdse bewondering en respect voor elkaars werk. Bij de vernissage was dochter Isabelle Gailliard aanwezig. (ML-