Expo in Blankenberge met nooit eerder getoond werk van Frans Masereel: “Koppig tot aan zijn dood”

Van zaterdag 15 oktober tot en met 8 januari kan je in De Meridiaan in Blankenberge de exclusieve tentoonstelling ‘Frans Masereel – Tekeningen’ bezoeken. De expo brengt nooit eerder vertoond werk van de in Blankenberge geboren kunstenaar.

In 2022 is het exact 50 jaar geleden dat Masereel in Avignon overleed. Een veelgehoord misverstand, is dat hij in Gent het levenslicht zag. “Masereel werd geboren in Blankenberge, met zijn tenen in de zee. Hij bracht hier zijn eerste vijf levensjaren door en die lieten op de jonge Frans een onuitwisbare indruk na. Zee, zon, zand, havens, vissers en matrozen: een leven lang beheersten deze thema’s zijn oeuvre”, zegt Roger Vander Linden, curator van de expo en al 50 jaar een verwoed Masereel-collector. “Wat mij zo in hem aanspreekt, is zijn oprechtheid: Masereel is tot aan zijn dood altijd koppig zijn eigen ding blijven doen. Hij creëerde ook een eigen vormentaal, waardoor hij thuishoort in het rijtje van de allergrootsten.”

Gigantisch oeuvre

De expo in De Meridiaan toont onderbelichte aspecten uit het leven en werk van de kunstenaar. “Masereel liet een gigantisch oeuvre na en was als artiest ook enorm veelzijdig”, zegt Vander Linden. “We kennen hem vooral van zijn houtsneden, maar voordat hij zich daarop toespitste, was hij al een geoefend schilder en tekenaar. We benoemen hem daarom bewust als een ‘schilder-graficus’, maar Masereel was actief in de meest uiteenlopende disciplines. Van aquarellen tot olieverfschilderijen, van illustraties voor animatiefilms tot zelfs keramiek”, klinkt het.

“Met deze nieuwe expo krijgen we inzicht in wie Masereel beïnvloedde, wat hem beroerde en wat hij wou bereiken” Het is overigens de eerste keer dat een expo exclusief gewijd is aan de tekeningen van Masereel. De man tekende zijn hele leven, van het ogenblik dat hij als peuter een potlood kon vasthouden tot op zijn sterfbed tachtig jaar later. “In 2009 hadden we al de expo ‘Masereel en de zee’, die inspeelde op zijn relatie met onze badstad. Met deze nieuwe expo verleggen we de focus naar de kunstenaar zelf. We krijgen inzicht in wie hem beïnvloedde, wat hem beroerde en wat hij wou bereiken. Het is een unieke ode aan onze Blankenbergse trots”, voegt schepen van Cultuur Kathy Kamoen toe.

‘Frans Masereel – Tekeningen’ loopt van 15 oktober tot en met 8 januari in exporuimte De Meridiaan aan het Casinoplein. De expo is van woensdag tot en met zondag of tijdens vakantieperiodes dagelijks tussen 14 en 17 uur gratis te bezoeken. Op diverse zaterdagvoormiddagen worden er ook gratis gidsbeurten georganiseerd.

Info: www.belleepoquecentrum.be/gratis-gidsbeurten