Expo ‘Great Art for Great Kids’ strijkt neer in Knokke-Heist: “Ik wil kinderen liefde voor kunst bijbrengen”

Haar expo ‘Great Art for Great Kids’ was eerder dit jaar met 22.000 bezoekers een absoluut succes in Brussel. Nu strijkt illustratrice Thaïs Vanderheyden neer in Knokke-Heist. Het concept? Wereldberoemde kunst omzetten op kindermaat. Voor één keer nemen dieren de rollen over van de figuren van beroemde schilderijen. “Ik wil kinderen liefde voor kunst bijbrengen, zonder dat het schools of saai aanvoelt”, zegt Thaïs. Wij gingen al een kijkje nemen.

‘Great Art for Great Kids’ is een expo geïnspireerd op de succesvolle boekenreeks ‘Grote Kunst voor Kleine Kenners’ van de Belgische illustratrice en schrijfster Thaïs Vandereyden. In die reeks nemen dieren de rollen over van figuren in beroemde schilderijen. En dat idee werd dus in een tentoonstelling gegoten. Eerder dit jaar lokte het al 22.000 nieuwsgierigen, toen de expo te bezichtigen was in Brussel. Ook in Knokke-Heist zijn de verwachtingen hoog.

Beesten de baas

Het decor voor de ruim 70 werken is alleszins indrukwekkend: de oude Visserijschool in Heist. Een indrukwekkend pand, waar het werk van Thaïs perfect tot z’n recht komt.

Maar wat mogen de mensen nu verwachten? Voor één keer nemen dieren de rollen over van de figuren van beroemde schilderijen. Of het nu panda’s, biggetjes, ijsberen of nijlpaarden zijn, een complete zoo staat in de spotlights in deze expo. De Schreeuw, maar dan met een panda? Of de Mona Lisa met een varkenssnuit? Het passeert allemaal de revue. Aan de hand van een audiogids nemen de stemmen van acteur Michael Pas en actrice Clara Cleymans de bezoekers mee op een ludieke ontdekkingstocht. De expo loodst je langs portretten, oude en Vlaamse meesters, de impressionisten én Vincent Van Gogh en zijn tijdgenoten. De gebroeders van Eyck, Michelangelo, Mondriaan, Mark Rothko, Keith Haring en nog vele andere kunstenaars krijgen een plek in deze expo.

“Hopelijk zetten kinderen door expo later sneller de stap naar een museum”

De constante in het verhaal? Alles is op kindermaat en in de kunstwerken nemen dieren de hoofdrollen over. Een klas uit De Zeeparel kreeg donderdagmiddag de eer om in primeur de expo te ontdekken. En ja, de kinderen keken hun ogen uit. “Ik vraag de kinderen niet om zich in te leven in donkere schilderijen, zoals de Mona Lisa. Dat is voor een grote brug om over te steken”, legt Thaïs uit. “Mijn uiteindelijke bedoeling is om kinderen liefde voor kunst bij te brengen, zonder dat het schools of saai wordt. En hopelijk zetten ze op latere leeftijd dan sneller de stap naar een museum.”

Burgemeester Piet De Groote (GBL) kwam de expo officieel openen en was onder de indruk. “Knokke-Heist staat staat voor kunst met een grote K. Op dat vlak past deze expo dus perfect in onze gemeente”, zegt De Groote. “Kinderen zijn bovendien de toekomst. Het is belangrijk dat ze op jonge leeftijd kennismaken met kunst.” (MM)