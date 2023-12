Expo ‘border_colli’ in galerie Ne9enpuntne9en in Roeselare

Momenteel loopt in galerie Negenpuntnegen in de Sint-Amandsstraat in Roeselare een tentoonstelling met werk van drie West-Vlaamse kunstenaars. Tot 13 januari is een 60-tal werken te zien.

Alexander Bossuyt (Ardooie), Christophe Denys (Moere) en David Bruneel (Kortrijk) leerden elkaar kennen toen ze schilderkunst studeerden aan het Sint-Lucasinstituut in Gent. “Sindsdien zijn we vrienden en we gaan nu voor het eerst een trialoog aan. Paul Vanhuyse van Ne9enpuntne9en stapte mee in ons verhaal door zijn galerie ter beschikking te stellen. Tussen al de grote namen die er al hangen stellen wij samen zo’n zestigtal werken tentoon.” Christophe Denys schildert vooral abstract waarbij het in de eerste plaats om de verfhuid en de gelaagdheid gaat. “Mijn oeuvre zie ik als een sneeuwbaleffect, het ene doek zet het andere aan als een soort never ending story.”

Alexander Bossuyt noemt zich een herbedenkelijk kunstenaar. “Bij mijn werken maak ik gebruik van verschillende media en combineer ik abstractie met figuratie.”

“Ik evolueerde van een schilder naar iemand die experimenteert met het medium fotografie”, vertelt David Bruneel over zijn werk. “Mijn foto’s suggereren meer dan ze expliciet tonen en ze exploreren ook de randgebieden van de fotografie. Dat zoeken naar de rand hebben we alle drie wel een beetje vandaar de titel van de tentoonstelling border_colli. Border refereert naar de grens of de afboording terwijl colli bundeling of een gamma aan borders impliceert.”