Expo Art4All zet twee kunstzinnige vrienden in de kijker

Twee bevriende kunstenaars uit Menen vonden de tijd rijp om hun kunstwerken te exposeren aan het grote publiek. Bart Noyelle (46) besloot zijn huis en tuin ter beschikking te stellen. Zijn vriend Wim Deganck (51) komt er ook zijn creaties tentoonstellen.

“Ik heb hier ruimte genoeg, zowel binnen als buiten. Het lijkt me hoe dan ook leuker om samen te exposeren”, zegt Bart. De twee vrienden leerden elkaar een jaar geleden kennen in de Academie in Menen. “Bart had vroeger eens een werk van mij gekocht maar pas later kwamen we elkaar tegen op de Academie. En daaruit groeide onze vriendschap”, aldus Wim.

De twee kunstenaars kunnen qua stiel nochtans niet verder van elkaar liggen. “Inderdaad”, lacht Bart. “Ik schilder meestal op doek allerlei werken in verschillende vormen en afmetingen. Veelal gezichten in de stijl van Picasso met de nadruk op het gebruik van felle kleuren. Ik krijg hierbij soms hulp van mijn vrouw, Tamara. Zij schildert dan enkele vlakken terwijl ik met iets anders bezig ben. We zijn een echt team, zij en ik”, vertelt Bart.

Het zwaardere werk

Wim hanteert dan eerder het zwaardere werk, althans qua gewicht. “Ik ontwerp sculpturen in ijzer, brons of aluminium. Vele werken verschillen enorm van elkaar. Sommige bezitten een figuratieve vorm en andere bestaan uit cirkels en sferische bollen. Ik ga elke uitdaging aan en zoek telkens weer nieuwe constructies om ook mezelf te verrassen”, weet Wim.

De twee artiesten zitten boordevol ideeën en daaruit vloeide nog een idee: het op poten zetten van een tweedaagse expositie. “Het is ondenkbaar om kunst te creëren die niet gezien wordt. Vandaar deze Art4All expo. We stellen alle twee onze werken samen tentoon zodat de kunstliefhebber en de nieuwsgierige amateur dit allemaal eens kan bezichtigen. We heten dus iedereen welkom dit weekend en het is zelf toegestaan om één van onze weken te kopen”, lacht Bart. (Nicolas Verhaeghe)

Expo Art4All, Zaterdag 14 mei en zondag 15 mei, telkens van 10 tot 18 uur, Henri Dunantlaan 14 in Menen.