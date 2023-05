Expo ‘7 stemmen’ in Sint-Janshospitaal Damme geopend

In het historische Sint-Janshospitaal in Damme werd gisteren de expo ‘7 stemmen’ feestelijk geopend. Het gaat om de derde en laatste expositie van het project Erfgoedlab, waarbij de steden Damme en Brugge samenwerken om erfgoed op een hedendaagse en verrassende manier naar het publiek te brengen.

Bij deze laatste erfgoedexpo binnen het project Erfgoedlab wordt het publiek aan zet gebracht. De expo geeft aan zeven personen uit het brede publiek een stem in de samenstelling ervan. De 7 stemmen zijn zeven personen met verschillende achtergronden en van verschillende leeftijden. De jongste curator is 10 jaar en de oudste is net gaan 80. Elke publiekscurator heeft een keuze gemaakt uit de collectie van het historische Sint-Janshospitaal en belicht elk op een persoonlijke manier een stukje van de bijna 800-jarige geschiedenis van dit hospitaal. Voor de omkadering en invulling van deze expositie werkten de openbare culturele en toeristische spelers van Damme – het Uilenspiegelmuseum, de Cultuurfabriek en Visit Damme – samen met die van Brugge, met name openbare bibliotheek De Biekorf, Erfgoedcel Brugge, Musea Brugge, Raakvlak en het stadsarchief.

Opmerkelijk aan de expositie is hoe de bezoeker wordt uitgedaagd om zelf na te denken over de herkomst of het doel van de geëxposeerde erfgoedstukken. “Deze voormalige rusthuissite in het hartje van Damme biedt vele opportuniteiten”, zegt Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V+). “Het Erfgoedlab geeft telkens de hoofdrol aan de erfgoedwaarde van dit monument en aan zijn rijke collectie, maar voor deze laatste expo maakt het publiek, de 7 Stemmen, een keuze. Ook de bezoeker kan een stem uitbrengen. Zo verkennen we op een participatieve manier de mogelijkheden voor de toekomst. Een van de 7 stemmen is overigens de Damse Stadsdichter en spoken-word artist Nina Everaert. Zo krijgt dit jaar ook poëzie een stem in het Erfgoedlab.”

Ook Brugs schepen voor Cultuur Nico Blontrock (CD&V) is opgezet met het initiatief. “Drie jaar lang hebben we nauw samengewerkt waardoor ook dit jaar in het Erfgoedlab opniuew erfgoedparels zoals het reglement van het Brugse Sint-Janshospitaal te zien zullen zijn”, klinkt het. Naast de steun van de Damse en Brugse cultureel-toeristische organisaties konden de 7 publiekscuratoren rekenen op de artistieke begeleiding van Han Decorte, curator, scenograaf en docent aan de LUCA School of Arts. De coördinatie van de expo ligt in handen van Mariebelle Deceuninck.

De expo ‘7 stemmen’ loopt van donderdag 18 mei tot en met 31 augustus van woensdag tot zondag. De toegang is gratis. In mei en juni is de expo open van 13 uur tot 17 uur. In juli en augustus van 10 tot 17 uur. In de zomermaanden zal de bezoeker in de tuinen van het Sint-Janshospitaal overigens opnieuw de middeleeuwen kunnen proeven. Chef Quinten Monteyne van Bistrobar Mout verrast er in het Proeflab met onverwachte culinaire combinaties geworteld in het verleden.